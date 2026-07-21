Ingeniería de clase mundial

La semana pasada se realizó en Viena la 24ª Conferencia Trienal de la International Federation of Operational Research Societies (IFORS), bajo el lema “Decision Support for a Sustainable World”. Es la instancia global más importante en investigación de operaciones, una especialidad que utiliza matemáticas avanzadas y ciencia de datos para resolver problemas complejos en el ámbito público y privado.

En este certamen se entregó el IFORS Prize for OR in Development 2026, reservado a iniciativas que resuelven problemas de alto impacto social con decisiones basadas en evidencia. El primer y segundo lugar fueron ocupados por dos proyectos desarrollados en Chile. Son soluciones de vanguardia que abordan crisis estructurales y complejas, que amenazan nuestro contrato social: salud pública y seguridad ciudadana.

El ganador fue NIRSE-CL, un proyecto para el diseño, monitoreo y evaluación del impacto de la estrategia de inmunización universal y gratuita contra el virus respiratorio sincicial (VRS) en Chile. Gracias a este desarrollo, nuestro país se convirtió en el primero del hemisferio sur en adquirir masivamente anticuerpos para prevenir este virus. Es la intervención sanitaria de mayor impacto en la población pediátrica de nuestra historia, sin niños fallecidos por VRS en Chile en los años 2024 y 2025. Está siendo replicado por otros países de la región, demostrando que la integración de ingeniería, analítica de datos, economía, epidemiología y medicina optimiza políticas públicas, salvando vidas.

El segundo lugar lo obtuvo Fiscal HeredIA, un ecosistema tecnológico que integra analítica avanzada e inteligencia artificial para fortalecer la persecución penal frente al crimen organizado. Al procesar textos y audios, genera resúmenes automáticos y detecta redes delictivas complejas, reduciendo tiempos en un asombroso 99%. Hoy opera con éxito en 15 fiscalías regionales, con más de 500 usuarios, luchando contra las “empresas del crimen”.

A esto se suma la incorporación de un académico chileno al Salón de la Fama de IFORS, un espacio reservado a referentes mundiales de la disciplina.

Los equipos premiados pertenecen a la Universidad de Chile —facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas y de Medicina— y al Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), en un trabajo colaborativo con el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, la Universidad de los Andes y la Universidad del Bío-Bío. Mis felicitaciones a todos los involucrados, en especial a los directores de cada proyecto, Leonardo Basso y Richard Weber, y al reconocido profesor Andrés Weintraub.

Este logro histórico no es un hecho aislado. La genialidad de estos proyectos radica en que redimen el “pensar calculador” al poner la máxima exigencia matemática al servicio de un enfoque sistémico y humano. Estos reconocimientos evidencian el valor del mérito, del rigor y del compromiso con el bien común.

Dos grandes lecciones: primero, el Estado y las empresas deben aprovechar la ingeniería de clase mundial que hay en Chile; es un imperativo utilizar este talento para resolver los problemas complejos que limitan la productividad y el crecimiento; segundo, apoyemos el talento académico en torno a proyectos e iniciativas que resuelven los grandes problemas del país.

Podemos construir empresas más competitivas y un Estado moderno, pero se requiere trabajar con los mejores, con mucho esfuerzo y disciplina, porque no basta con bajar impuestos si queremos un Chile próspero, seguro y sostenible. Invirtamos en el mejor talento que tenemos.

*El autor de la columna es profesor adjunto de ingeniería industrial en la Universidad de Chile y managing partner en CIS Consultores.