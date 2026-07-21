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    De destacar la aprobación del “corazón” hasta la esperanza en el TC: las reacciones políticas al despacho de la megarreforma

    Gran parte de los artículos del proyecto resultaron aprobados. Ahora una comisión mixta deberá encontrar una fórmula común para el apartado de compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones. Resolviéndose aquello, la iniciativa pasaría a ley.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    21 JULIO 2026 MINISTRO DE HACIENDA; JORGE QUIROZ, LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE; FRANCISCA TOLEDO, EL MINISTRO SEGPRES; JOSE GARCIA RUMINOT Y EL MINISTRO DEL INTERIOR; CLAUDIO ALVARADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Diversas reacciones provocó en el mundo político el despacho del proyecto de Reconstrucción Nacional este martes tras ser aprobado gran parte de su articulado en la Cámara de Diputados.

    Y es que los parlamentarios aceptaron casi todos los artículos del proyecto, como los referidos a invariabilidad tributaria, la modificación al impuesto corporativo del 27 al 23% o los cambios vinculados a determinaciones de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

    Excepciones a esto resultaron la enmienda sobre Sala Cuna, que terminó por ser rechazada por 75 parlamentarios en contra de 70.

    Mientras tanto, deberá ser revisada por una comisión mixta la norma sobre compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones. Esta finalmente no alcanzó el quorum necesario de 78 votos para su aprobación y solo tuvo 76 apoyos.

    Reacciones

    Desde el oficialismo valoraron el avance del proyecto y esperan principalmente un rápido progreso en la comisión mixta para finiquitar su despacho a ley.

    Estamos muy contentos y muy conformes de que hoy día la inmensa mayoría de los artículos del proyecto se hayan aprobado. Lo central, que era precisamente la rebaja tributaria que nos va a permitir recuperar la competitividad tributaria, todo lo que tiene que ver con invariabilidad y los incentivos al empleo, ha sido aprobado”, afirmó el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper.

    PEDRO RODRIGUEZ

    Por su parte, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, criticó la disposición de la oposición para las conversaciones sobre la iniciativa.

    “En la Cámara de Diputados presentaron más de mil indicaciones, y a confesión de parte dijeron que era sólo para entrampar el proyecto. En el Senado llegaron a un acuerdo para no cumplirlo y votarlo en contra. Ese no es el tipo de oposición que Chile necesita, el gobierno necesita un interlocutor en la izquierda y pareciera que no lo hay”, cargó el representante del gremialismo.

    MARIO TELLEZ

    En la colectividad del Presidente José Antonio Kast, el Partido Republicano, también valoraron la aprobación de la iniciativa

    “Hoy día Chile vuelve a recuperar la esperanza de volver a ser un país que se pone de pie y crece, un país que hizo las cosas bien y después de casi 30 años nosotros estamos volviendo a discutir medidas que generan crecimiento, inversión y le van a traer empleo a los chilenos”, resaltó el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero.

    Mientras tanto, colectividades como el Partido de la Gente (PDG), clave para que el gobierno consiguiera los respaldos necesarios al proyecto, detallaron que apoyaron los temas que analizaron a conciencia.

    Nosotros respaldamos lo que analizamos y vimos a conciencia. Nosotros sí queríamos otras cosas, queríamos mejorar la Sala Cuna. Nosotros sí queríamos que el aporte que s ehace a las regiones se incluyera específicamente a la cuarta y a la tercera región. Pero bueno, esta vez no podemos. El gobierno igual dice que va a ayudar a las regiones que hoy en día están con problemas. Tenemos que seguir confiando y, por supuesto, desearle todo el éxito del mundo al gobierno”, afirmó Zandra Parisi.

    Por parte de la oposición, enfatizaron que llevarán al Tribunal Constitucional diversos apartados del proyecto de Reconstrucción Nacional.

    “Esperamos no sólo que la comisión mixta hoy día tenga una respuesta, sino más bien que sea el Tribunal Constitucional a quien estamos requiriendo que tenga un pronunciamiento férreo en contra de esta reforma”, afirmó la jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans.

    PEDRO RODRIGUEZ

    En la misma línea, el presidente del PPD, Raúl Soto, enfatizó: “Hemos presentado ya formalmente un requerimiento al Tribunal Constitucional, en unidad de toda la oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, con la firma de todos los diputados y diputadas de nuestra bancada, para intentar frenar esta megarreforma, este mal proyecto para Chile y decirle a las ministras y ministros del Tribunal Constitucional que en sus manos está el destino de nuestra democracia”.

    Mientras tanto, el diputado socialista Daniel Manouchehri cargó contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    “Su proyecto no genera ni un empleo más en este país. Su proyecto, señor ministro Quiroz, lo que va a hacer con este país es llevarlo a un estancamiento y a un desastre fiscal. Y lo más grave es que hoy día se le hace una transferencia de 3.000 millones de dólares a los más ricos y cuando mañana vengamos a exigirle los recursos para reconstruir Coquimbo, Atacama y las zonas afectadas, usted va a decir que no hay plata”, señaló al respecto.

    Más sobre:MegarreformaOposiciónOficialismoReaccionesReconstrucción Nacional

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