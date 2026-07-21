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    Adolescente de 17 años resultó herido tras balacera en Estación Central

    Desconocidos dispararon contra un grupo de personas que se encontraba en las afueras de un edificio en Toro mazote.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un adolescente de 17 años resultó herido tras una balacera ocurrida en horas de la madrugada en calle Toro mazote, en la comuna de Estación Central.

    Los hechos se registraron alrededor de las 2 de la madrugada, cuando un grupo de sujetos que se movilizaban en dos automóviles pasan por la mencionada calle y efectúan una serie de disparos contra un grupo de personas que se encontraban en las afueras de un edificio.

    Según detalló el fiscal Felipe Olivari, “estas personas, las víctimas, huyen hacia el interior del hall de este edificio y algunos de los disparos incluso penetran hacia el interior del inmueble provocando daños en las paredes y en los acrílicos de este hall”.

    A raíz de los disparos es que resultó herido un adolescente de 17 años de nacionalidad colombiana, el cual resultó con una herida en una de sus pantorrillas. Tras el hecho el menor fue trasladado hasta un centro asistencial y se encuentra fuera de riesgo vital.

    Por otro lado, los atacantes se dieron a la fuga del lugar.

    La Fiscalía instruyó el trabajo del OS-9 de Carabineros y del Laboratorio de Criminalística con el fin de realizar los peritajes y diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

    Más sobre:PolicialEstación CentralToro MazoteFiscalíaFelipe Olivari

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