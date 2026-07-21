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    Las comunas con clases suspendidas este martes y miércoles por el sistema frontal

    Desde el Mineduc se informó sobre las zonas que cuentan con la medida para los días 21 y 22 de julio.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Las comunas con clases suspendidas este martes y miércoles por el sistema frontal. Foto referencial de archivo

    En las últimas horas se han sumado zonas que cuentan con la medida de suspensión de clases, determinada ante las condiciones meteorológicas adversas que presenta el paso de sistemas frontales en el país.

    Cabe considerar que el pronóstico de intensas lluvias y vientos sigue vigente para los próximos días, por lo que se mantienen varios avisos por parte de la Dirección Meteorológica de Chile, principalmente para regiones del norte.

    Al respecto, desde el Ministerio de Educación se ha informado a la comunidad sobre una serie de comunas que no tienen clases durante el martes 21 y miércoles 22 de julio.

    De acuerdo al Mineduc, la medida aplica tanto a establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media. Revisa a continuación el listado.

    Comunas con suspensión de clases

    Martes 21 de julio

    • Región de Atacama: Comunas de Copiapó, Tierra Amarilla y Caldera. Provincia de Huasco: Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.
    • Región de Coquimbo.
    • Región de Valparaíso. Provincia de Petorca: comunas de Petorca, La Ligua, Cabildo, Papudo y Zapallar. Provincia de Marga Marga: Comunas de Quilpué, Villa Alemana, Olmué y Limache.
    • Región Metropolitana: Comunas de San José de Maipo y Til Til.

    Miércoles 22 de julio

    • Región de Coquimbo.
    • Región de Atacama: Provincia de Huasco: Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.
    Más sobre:EducaciónClasesSuspensión de clasesClases suspendidasSin clasesMineducMartes21 de julioMiércoles22 de julioSistema frontalLluviaLluviasComunasRegionesColegiosEstablecimientos

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