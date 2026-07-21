Foro Madrid anuncia que V encuentro regional será en Santiago y destacan figura de José Antonio Kast
El evento organizado por la fundación Disenso, asociada al partido español Vox, considera la elección del actual mandatario "una referencia para todas aquellas fuerzas políticas que aspiran a recuperar la seguridad, la prosperidad, la libertad y el sentido común en sus naciones".
El Foro Madrid anunció este martes que su quinto encuentro regional se realizará en Santiago el próximo jueves 3 de septiembre en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.
La iniciativa surge por parte de la fundación Disenso, un think tank asociado al partido español Vox, y reúne a distintos representantes del mundo conservador hispanoamericano.
La elección de Chile no resulta casual, ya que precisamente la agrupación destaca la elección de José Antonio Kast como presidente del país.
“La elección del Presidente José Antonio Kast, uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid, inaugura una nueva etapa para Chile que constituye una referencia para todas aquellas fuerzas políticas que aspiran a recuperar la seguridad, la prosperidad, la libertad y el sentido común en sus naciones”, destacan desde su sitio web.
Y es que el mandatario ha sido uno de los principales impulsores del evento desde su fundación en 2020. El año pasado, mientras era todavía candidato presidencial, fue a la versión realizada en Paraguay para participar como expositor.
Este año, además de la asunción de Kast, también resaltan el resultado hace cuatro años del primer plebiscito constitucional en nuestro país, que terminó siendo rechazado el pasado 4 de septiembre de 2022.
“Aquel día, una amplia mayoría de los chilenos rechazó un proyecto constitucional que pretendía acabar con la República, debilitar sus instituciones, fragmentar la unidad nacional y sustituir la tradición republicana por un modelo inspirado en postulados ideológicos liberticidas”, mencionan sobre este hecho.
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.