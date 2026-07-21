Foro Madrid anuncia que V encuentro regional será en Santiago y destacan figura de José Antonio Kast

El Foro Madrid anunció este martes que su quinto encuentro regional se realizará en Santiago el próximo jueves 3 de septiembre en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

La iniciativa surge por parte de la fundación Disenso, un think tank asociado al partido español Vox, y reúne a distintos representantes del mundo conservador hispanoamericano.

La elección de Chile no resulta casual, ya que precisamente la agrupación destaca la elección de José Antonio Kast como presidente del país .

🟦◻️ FORO MADRID CELEBRARÁ SU V ENCUENTRO REGIONAL EN SANTIAGO DE CHILE 🇨🇱



El 3 de septiembre estaremos en la capital chilena para celebrar que Iberoamérica ha entrado en una nueva era de cambio tras la victoria de las fuerzas patriotas de la región.



🎟️ Entradas disponibles en… pic.twitter.com/Ss1pSphu2v — Foro Madrid (@Foro_MAD) July 21, 2026

“La elección del Presidente José Antonio Kast, uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid, inaugura una nueva etapa para Chile que constituye una referencia para todas aquellas fuerzas políticas que aspiran a recuperar la seguridad, la prosperidad, la libertad y el sentido común en sus naciones”, destacan desde su sitio web.

Y es que el mandatario ha sido uno de los principales impulsores del evento desde su fundación en 2020. El año pasado, mientras era todavía candidato presidencial, fue a la versión realizada en Paraguay para participar como expositor.

Este año, además de la asunción de Kast, también resaltan el resultado hace cuatro años del primer plebiscito constitucional en nuestro país, que terminó siendo rechazado el pasado 4 de septiembre de 2022.

“Aquel día, una amplia mayoría de los chilenos rechazó un proyecto constitucional que pretendía acabar con la República, debilitar sus instituciones, fragmentar la unidad nacional y sustituir la tradición republicana por un modelo inspirado en postulados ideológicos liberticidas”, mencionan sobre este hecho.