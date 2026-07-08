El socio de Gianni Infantino, en la mira: FBI toma testimonios por operaciones de Chiqui Tapia en Estados Unidos

El socio de Gianni Infantino, en la mira: FBI toma testimonios para investigar operaciones de Chiqui Tapia en Estados Unidos.

Claudio Tapia vuelve a estar en la mira. Mientras Argentina vencía a Egipto en el Mundial 2026 en octavos de final tras remontarle a Egipto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI comenzó a tomar testimonios en el marco de una investigación sobre operaciones financieras vinculadas con la AFA.

De acuerdo a la información publicada por el diario La Nación de Argentina, las autoridades estadounidenses buscan determinar cómo se administraron fondos de la AFA y establecer si algunas de esas operaciones podrían encuadrarse en delitos bajo jurisdicción federal, como lavado de activos o fraude bancario.

Uno de los testimonios fue prestado por el empresario Guillermo Tofoni en una reunión por videoconferencia que se extendió durante aproximadamente tres horas. Según el medio transandino, en el encuentro participaron fiscales y agentes del FBI con base en Washington y Miami. La investigación apunta a reconstruir las operaciones realizadas durante la gestión de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino al frente de la AFA, así como el rol de TourProdEnter LLC, empresa del productor Javier Faroni que administró el cobro de contratos comerciales internacionales de la asociación.

De acuerdo con la publicación, los investigadores también evalúan convocar a declarar a exfuncionarios del gobierno argentino que tuvieron acceso a información relacionada con las operaciones de la AFA o participaron en tareas de supervisión.

Tapia, presidente de la AFA. Foto: @afa

En paralelo, representantes de la AFA participaron en un foro realizado en Miami sobre fútbol, corrupción y justicia. Allí estuvieron Tomás Regalado, representante de la entidad para América del Norte, y el abogado Mariano Lizardo. “Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad. Existe el principio de presunción de inocencia”, señaló Lizardo.

Según documentación publicada en el medio citado, TourProdEnter LLC administró al menos US$ 260 millones correspondientes a ingresos internacionales de la AFA mediante cuentas abiertas en cinco bancos de Estados Unidos: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

El origen del caso

El interés de Estados Unidos tuvo un antecedente en septiembre de 2024, cuando Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad de Argentina, compartió información con funcionarios sobre posibles irregularidades vinculadas con la AFA.

En ese momento el FBI concluyó que no existían elementos suficientes para abrir una investigación criminal. El escenario cambió tras la publicación de una serie de investigaciones sobre operaciones financieras y societarias realizadas en Florida.

Esos reportes sostienen que TourProdEnter LLC actuó como vehículo para canalizar pagos de contratos internacionales de la AFA, incluidos ingresos provenientes de empresas como Adidas y Warner. La empresa percibía el 30% de los ingresos internacionales de la AFA, una vez descontados los impuestos, además de una comisión del 10% sobre determinados gastos logísticos. Hoy esos movimientos son cuestionados.