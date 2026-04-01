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    Bienes raíces, depósitos tardíos y una mansión: cómo la justicia argentina armó el caso que tiene procesado a Chiqui Tapia

    El presidente de la AFA es investigado por la presunta apropiación indebida de tributos. La medida incluye embargo de bienes y prohibición de salida del país, lo que condiciona su presencia en el Mundial y genera interrogantes sobre su continuidad en el cargo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Bienes raíces, depósitos tardíos y una mansión: cómo la justicia argentina armó el caso que tiene procesado a Chiqui Tapia. Foto: @afa

    La justicia transandina procesa a Claudio Tapia. El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino es investigado por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. La resolución incluye restricciones de movilidad, embargo de bienes y obligaciones de conducta, en un expediente que también involucra a otros integrantes de la dirigencia de la AFA.

    La tramitación fue dictada por Diego Amarante, juez en lo penal económico, a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La causa se da por la supuesta retención y omisión de depósitos de impuestos y contribuciones por montos cercanos a 14 millones de dólares entre 2024 y 2025.

    La decisión judicial no implica prisión preventiva, pero establece medidas que afectan el ejercicio de funciones del titular de la AFA y su participación en actividades internacionales. El caso se desarrolla a pocos meses de la disputa del Mundial de Norteamérica, lo que ha generado interrogantes sobre la presencia de Chiqui Tapia en ese torneo y su continuidad al frente de la institución.

    La acusación

    El expediente sostiene que la AFA actuó como agente de retención de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin realizar los depósitos correspondientes dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente.

    El delito investigado se configura cuando los montos retenidos a terceros no son transferidos al fisco en tiempo y forma, independiente de que posteriormente hayan sido regularizados. En este caso, el magistrado consideró que existen elementos suficientes para vincular a Tapia y a otros dirigentes con irregularidades.

    El procesamiento también alcanza al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a otros funcionarios de la entidad. Entre ellos figuran el secretario general Cristian Malaspina, el exsecretario general Víctor Blanco y el director general Gustavo Lorenzo.

    Pablo Toviggino y Chiqui Tapia, los hombres fuertes de la AFA.

    Las medidas

    Amarante dictó un embargo de bienes por 350 millones de pesos para Tapia y Toviggino, con el objetivo de garantizar el eventual pago de multas o la restitución de los montos investigados en caso de una condena futura. En el caso de Malaspina y Blanco, la cifra fijada es de 150 millones de pesos cada uno. La medida también alcanza a la AFA como persona jurídica.

    Además de la incautación, la justicia impuso una serie de obligaciones de conducta. Entre ellas se encuentran no ausentarse del domicilio por más de 72 horas sin informar al tribunal, no modificar el lugar de residencia sin autorización judicial, presentarse a declarar cada vez que sea requerido y mantener comunicación con los abogados para cumplir con las citaciones.

    El juez también ratificó la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino. Esa restricción fue confirmada luego de que el tribunal rechazara un pedido de autorización de viaje presentado por el presidente de la AFA por un plazo de 60 días.

    La impedimento de viajar constituye la medida que genera mayor impacto en el funcionamiento institucional de la AFA, debido a que limita la representación internacional del dirigente y su presencia en eventos oficiales.

    ¿Puede asistir al Mundial?

    Ahora, la participación de Tapia en la actividades del Mundial dependen de la evolución del proceso y de la eventual autorización del tribunal para salir del país. La restricción impide su presencia en partidos fuera del territorio argentino, salvo que obtenga una autorización específica.

    La normativa vigente permite que el imputado solicite permisos para viajar por motivos laborales o institucionales. Sin embargo, el tribunal mantiene la facultad de aprobar o rechazar esas peticiones.

    Vale decir que el procesamiento de dirigentes no implica una sanción automática para la selección argentina. Los estatutos de la FIFA contemplan la posibilidad de desafiliar a una federación si existe injerencia gubernamental en su funcionamiento. Sin embargo, la investigación en curso se desarrolla en el ámbito judicial.

    La resolución tampoco establece restricciones operativas para la AFA en su funcionamiento. El procesamiento no obliga a Tapia a renunciar a la presidencia. La continuidad en el cargo depende de decisiones internas o de una eventual condena.

    Otra causa en paralelo

    En paralelo, la justicia argentina tramita un expediente vinculado a Toviggino por la compra de una propiedad ubicada en la localidad de Pilar.

    La causa se inició en diciembre a partir de una denuncia por presunto lavado de dinero relacionada con la adquisición de la mansión. El inmueble cuenta con múltiples construcciones, instalaciones ecuestres y helipuerto. Durante los allanamientos judiciales se secuestraron 54 vehículos y se realizó una tasación oficial que fijó un valor aproximado de 17 millones de dólares para el conjunto de bienes investigados.

    En el avance de la investigación, el juzgado en lo Penal Económico analizó la hipótesis de que los fondos utilizados para la compra del inmueble podrían provenir de la administración fraudulenta vinculada a la AFA.

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