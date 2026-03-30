Delegación Presidencial explica la decisión de no permitir la presencia de hinchas de Boca ante la UC en el Claro Arena

Universidad Católica no recibirá hinchas de Boca Juniors en el duelo que disputarán la próxima semana por la Copa Libertadores, en el estreno de ambos elencos en una nueva edición del torneo. La decisión fue de la Delegación Presidencial Metropolitana y comunicada por la franja esta tarde.

Una vez conocida la noticia, Germán Codina, delegado presidencial, explicó los motivos por los que no se aceptarán hinchas forasteros en el partido que se jugará en el Claro Arena y, además, en el que se efectuará en La Florida este martes entre Audax Italiano y Universidad de Chile, por la Copa de la Liga.

“Quiero informarles que he sostenido distintas reuniones con actores relevantes de esta disciplina deportiva durante los últimos días, para poder determinar cómo se van a desarrollar de forma más armónica”, comenzó diciendo la autoridad.

“Escuchando la opinión y recogiendo los requerimientos de los distintos alcaldes, pero también recogiendo información adicional que es importante para garantizar la armonía en el desarrollo de estos eventos deportivos, y sobre todo también garantizar las condiciones de seguridad del vecindario, es que he adoptado la decisión de que ambos encuentros se van a desarrollar sin público visitante”, añadió.

Codina explicó que es una decisión trabajada y que más adelante está la intención de que los partidos se jueguen con ambas hinchadas: “Quiero contarles que venimos trabajando en distintas mesas porque nos interesa que a futuro podamos siempre contar con las hinchadas de ambos equipos al interior de los recintos, pero para eso tenemos que tener también las condiciones necesarias para garantizar que las familias que aman el deporte puedan concurrir y puedan disfrutar con seguridad este tipo de espectáculos”, cerró.

Hubo un intento para tener hinchas de Boca

En el comunicado que Cruzados había publicado minutos antes, especificaron que quisieron llegar a un acuerdo con la Delegación Presidencial para que sí pudieran asistir fanáticos argentinos.

“Sin perjuicio de acatar y comprender la decisión de la autoridad, Cruzados intentó un acuerdo con el equipo rival destinado a asegurar la presencia de hinchas visitantes en el estadio de Universidad Católica, en números adecuados para garantizar una experiencia segura tanto de los asistentes locales como de los foráneos. Sin embargo, este acuerdo no fue posible y no se pudo presentar a tiempo a las autoridades competentes”, explicaron.