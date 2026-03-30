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    Lionel Scaloni rompe en llanto y abandona la rueda de prensa previa al amistoso de Argentina

    El técnico de la Albiceleste se refiere a la rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha de Joaquín Panichelli.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Lionel Scaloni rompe en llanto y abandona la rueda de prensa previa al amistoso de Argentina. Foto: @argentina

    Conmoción causó en Argentina la lesión de Joaquín Panichelli. El delantero ue convocado por Lionel Scaloni, producto de su gran rendimiento en el Racing de Estrasburgo. El ariete es el goleador de la Ligue 1, con 16 goles en 27 partidos.

    Cuando todo parecía encaminado a que iba a sumar minutos en el amistoso ante Mauritania, el ariete se lesionó en un entrenamiento y la noticia fue demoledora: ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

    En la antesala del choque de la Albiceleste ante Zambia, el técnico no ocultó la frustración que le provoca la situación del futbolista. “Fue muy difícil, hemos hablado con él y encima se tomó el tiempo de venir al predio después de que le dieron los resultados. Se podría haber quedado en el hotel tranquilamente, pero vino acá a hablar con nosotros”, señaló Scaloni.

    “Fue muy emotivo, todo lo que dijo tenía toda la razón porque no se lo merecía, particularmente él que es un laburante, que se lo había ganado”, añadió. “Va a tener otra chance. Es un chico que contagia entrenando, estaba muy bien y jode”. Tras la última frase, el DT cortó de golpe la rueda de prensa y se retiró de la sala llorando.

    Su continuidad

    Antes de abordar la lesión de Panichelli, el estratega se refirió a su momento al mando del combinado transandino. “Este lugar es posiblemente el que todo argentino desea estar y yo en este momento estoy acá”, dijo.

    Pese al entusiasmo, prefirió no anticipar una eventual renovación de contrato. “Más que eso, es difícil. Los tiempos no son importantes porque hoy tengo la cabeza en otro lado. Se verá si se llega a un acuerdo y eso no es importante ahora”, comentó.

    “Sé que cuando no esté, me arrepentiré como todos los que han pasado por acá porque es un lugar único, sin dudas. Desde el momento en el que entrás te das cuenta de que es espectacular estar acá. ¿Cómo no me va a seducir estar acá? Es un lugar privilegiado para todo el mundo”, agregó.

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