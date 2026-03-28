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    ¿Le sirve al campeón del mundo? Argentina vence a la desconocida Mauritania en un amistoso muy opaco

    En el primero de los dos duelos preparatorios que tendrá en La Bombonera, tras la cancelación de la Finalíssima ante España, la Albiceleste derrotó solo por 2-1 al discreto pero empeñoso elenco africano, 115º del ranking FIFA.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Argentina derrotó a Mauritania, en La Bombonera. Foto: @Argentina

    En este 27 de marzo, debió jugarse la Finalíssima entre España y Argentina, en Qatar, uno de los duelos más esperados en la previa a la Copa del Mundo. Sin embargo, la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre la UEFA y la Conmebol para una nueva sede ocasionaron la cancelación del encuentro. La Albiceleste se movió para conseguir un par de amistosos en su país, ante rivales de tercera o cuarta línea.

    De poder jugar con España, pasó a enfrentar a la desconocida Mauritania. Esta noche, en La Bombonera, los campeones del mundo derrotaron a los africanos por una exigua diferencia de 2-1. Terminó siendo mucho más ajustado de lo que se creía.

    Un solo dato para reflejar la distancia sideral entre los elencos: Argentina salió a la cancha de Boca Juniors en el tercer lugar del ranking FIFA (fue desplazada por Francia, tras su triunfo a Brasil), mientras que Mauritania es 115º.

    Como era de esperarse, fue el cuadro de Lionel Scaloni el que manejó el balón. Al frente estaba el cuadro dirigido por el español Aritz Lopez Garai, que se comprimía en un 4-4-2 para sostener la estantería y tratar de encontrar un contragolpe. La paciencia en el traslado de la pelota era clave para los transandinos. Julián Álvarez fue el 9, mientras Thiago Almada se ubicó abierto en la derecha y Nicolás González, en la izquierda.

    La resistencia mauritana duró 17 minutos. Enzo Fernández marcó el 1-0, empalmando el balón de primera luego de un centro bajo de Nahuel Molina. Ahí empezó a elaborar un triunfo que, aparentemente, no requería demasiados esfuerzos. Argentina se lo tomó con tranquilidad. El primer remate con peligro de los africanos fue en los 21′.

    En los 32′ llegó el 2-0, cortesía de Nicolás Paz. El talentoso mediocampista, que brilla en el Como de Italia, convirtió de tiro libre. Un par de compañeros se agachan, para desconfigurar la barrera y que el balón pase directo al arco. Así se fueron al descanso.

    Para el complemento, Scaloni mandó a la cancha a su tocayo Lionel Messi (a quien querían ver los hinchas). También entraron Rodrigo De Paul y Franco Mastantuono. El astro del Inter Miami ingresó para ocupar la demarcación del 9, reemplazando a Julián Álvarez. Pese a la presencia de la Pulga, Argentina bajó en el segundo tiempo. Tampoco es que la victoria pasara grandes riesgos, considerando la diferencia de jerarquía entre uno y otro equipo, pero Mauritania se las arregló para animarse e inquietar a Emiliano Martínez.

    El seleccionador argentino aprovechó esta instancia para mirar futbolistas. Por ejemplo, en la segunda mitad cambió a los laterales, incluyendo a Agustín Giay (diestro) y Gabriel Rojas (zurdo). También entró José ‘Flaco’ López, centrodelantero de Palmeiras. En los descuentos (90′+4), llegó el tanto de Jordan Lefort, tras una mala salida de Martínez en un balón detenido. Hacer un gol en la cancha de Boca era como ganar para los africanos.

    Este martes 31 será el segundo partido de Argentina en la fecha FIFA. Nuevamente en La Bombonera, recibirá a Zambia, otro rival africano de escasa jerarquía.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalFecha FIFASelección argentinaMauritaniaMundial 2026Lionel ScaloniArgentina vs Mauritania

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