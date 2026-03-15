La UEFA anuncia la cancelación de la Finalissima

No se llegó a acuerdo. Tras intensas conversaciones y negociaciones, la UEFA anunció la cancelación de la Finalissima. El encuentro que iba a enfrentar a Argentina y España estaba programado para el 27 de marzo en Qatar, pero el conflicto bélico en Medio Oriente impidió su realización. Tampoco se logró un consenso para el cambio de sede.

“Es con gran pesar que confirmamos la cancelación de la Finalissima 2026, debido a circunstancias y limitaciones de calendario que hicieron imposible reprogramar el encuentro”, señaló la UEFA.

El país que albergó el último Mundial fue descartado por la tensión en la zona debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

En ese sentido, tanto la UEFA como la Conmebol fueron incapaces de encontrar una sede para disputar el cotejo que iba a enfrentar a la selección campeona de América y a la monarca de Europa. Fue imposible llegar a un acuerdo entre ambas partes.

El organismo europeo, liderado por Aleksander Ceferin, y la RFEF propusieron al Santiago Bernabéu como sede, lo que fue tajantemente rechazado por la AFA y la Conmebol, argumentando que se rompe el principio de neutralidad. Fue una negativa rotunda, pese a que se instó a una distribución equitativa de los aficionados.

La segunda opción era que se desarrollara una final a doble partido, en el recinto madrileño y en Buenos Aires. Esto también fue rechazado.

It is with great disappointment that we confirm the cancellation of the 2026 Finalissima, due to circumstances and scheduling constraints that made the match impossible to reschedule.



👇Read more here: https://t.co/NWDLNDJnpw — UEFA (@UEFA) March 15, 2026

Mala comunicación entre UEFA y Conmebol

La UEFA se abrió a la posibilidad de analizar otras opciones para albergar el partido, pero tampoco hubo consenso: “En última instancia, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido podría disputarse el 27 de marzo, tal como estaba previsto y anunciado el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada”, informó la UEFA a través de un comunicado.

“Argentina propuso jugar el partido después del Mundial, pero, dado que España no tenía fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y en contra del plan original acordado de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina manifestó su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, fecha que resultó inviable”, añade el escrito.