Joaquín Niemann aborda su futuro en caso de que no siga el LIV Golf: “Me encantaría volver al PGA Tour”.

El futuro del LIV Golf sigue abierto. El circuito saudí enfrenta un escenario incierto ante la inminente salida del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. En medio de ese contexto, Joaquín Niemann se refirió por primera vez a qué podría pasar con su carrera si el proyecto deja de existir.

El chileno habló mientras disputa el LIV de Virginia, donde marcha en el puesto 18° con una tarjeta de -3. “Todo lo que pasó era necesario que pasara y va a ser bueno. Creo que Scott (O’Neil, director ejecutivo del Tour) y su equipo van a hacer un gran trabajo. Será bueno tener esa presión de conseguir dinero y eso será bueno para la liga”, señaló el golfista nacional.

Luego profundizó sobre las alternativas que evalúa en caso de que el circuito desaparezca. “Me encantaría seguir jugando golf, sería bueno ir al DP World Tour (el circuito europeo), no tengo estatus ahí, pero me gustaría y si algún día puedo regresar al PGA Tour, me encantaría. Son escenarios si desaparece el LIV, pero no creo que eso suceda”, sostuvo.

Niemann es uno de los principales rostros del LIV.

El LIV Golf tiene asegurado su financiamiento solo hasta el cierre de esta temporada. Desde entonces, la continuidad del proyecto dependerá de la capacidad de encontrar inversionistas que permitan sostener el modelo impulsado desde Arabia Saudita.

Scott O’Neil, actual director ejecutivo del circuito, trabaja en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. La dirigencia del LIV considera que el torneo logró instalarse dentro del mapa mundial y apuesta a que su formato, que combina competencia individual y por equipos, pueda atraer nuevo capital privado. En ese proceso también se sumaron Gene Davis y Jon Zinman, especialistas en reestructuración de compañías.

Mientras tanto, el futuro de varios jugadores permanece en evaluación. Niemann, uno de los principales referentes del LIV Golf, es hasta ahora uno de los pocos que se ha referido públicamente a las opciones que maneja si el campeonato deja de operar.