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    Joaquín Niemann sigue entre los 20 mejores tras la segunda ronda del LIV Golf de Virginia

    El talagantino, que supo levantar el título el año pasado en Washington, está T18 tras una ronda en la que hizo 71 goles (-1).

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Joaquín Niemann durante la primera jornada del LIV Golf de Sudáfrica (Photo by Pedro Salado/LIV Golf). Pedro Salado/LIV Golf

    Joaquín Niemann ha encontrado regularidad en Washington. Este viernes, el chileno hizo una más que aceptable segunda ronda en el LIV Golf de Virginia, en la que completó 71 goles (-1). Este registro, y considerando los dos golpes bajo par de la primera jornada el jueves, lo ubican T18 en la tabla general de un torneo que es uno de los más desafiantes de la temporada.

    El talagantino, que arrancó su recorrido este viernes por el Trump National Golf Club desde el hoyo 7, hizo cinco birdies, específicamente en las banderas 1, 2, 6, 8 y 12. Sin embargo, cometió errores, los que se tradujeron en bogeys en los hoyos 3, 4, 11 y 13. Al final de la jornada, firmó 71 impactos, con un acumulado en el torneo de -3.

    Foto: LIV Golf

    Herbert tomó distancia

    Pese a que el resultado no es malo, de momento lo mantiene a 14 golpes del líder, el australiano Lucas Herbert, quien se escapó con -17 en la tabla general. Este detalle no es menor, puesto que el capitán de Torque defiende el título obtenido en la edición 2025 en Washington. Ahora el golfista nacional busca retomar el protagonismo que tuvo en los años anteriores.

    En tanto, quienes siguen al oceánico en la general son el español Sergio García (-11) y el inglés Richard Bland (-7). Por su parte, el actual líder de la temporada 2026, el español Jon Rahm, se ubica T7 con cinco golpes bajo par.

    Más sobre:PolideportivoGolfJoaquín NiemannLIV Golf

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