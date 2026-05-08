Trump anuncia un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania con motivo del Día de la Victoria

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, saluda a los comandantes militares tras el desfile militar del Día de la Victoria en la Plaza Roja, en el centro de Moscú, el 9 de mayo de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes un alto el fuego de tres días, 9, 10 y 11 de mayo, con motivo del Día de Victoria después de que sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, hayan aceptado la propuesta.

“Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país. Esta solicitud la hice directamente yo y agradezco enormemente su aceptación por parte del presidente Vladimir Putin y el presidente Volodymyr Zelensky”, ha indicado en un mensaje en redes sociales.

I am pleased to announce that there will be a THREE DAY CEASEFIRE (May 9th, 10th, and 11th) in the War between Russia and Ukraine. The Celebration in Russia is for Victory Day but, likewise, in Ukraine, because they were also a big part and factor of World War II. This Ceasefire… pic.twitter.com/RiGKLYP0Lg — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 8, 2026

Con esta medida, el magnate republicano ha expresado su deseo de que sea el “principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada”. “Siguen las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más cerca de lograrlo”, ha zanjado.

Zelensky ha agradecido a Trump su papel de mediación en un mensaje difundido en redes sociales en el que ha confirmado que habrá un intercambio de prisioneros “en el formato de 1.000 por 1.000”, así como un alto el fuego los días 9, 10 y 11 de mayo.

In recent days, there have been many appeals and signals regarding the setup for tomorrow in Moscow in connection with our Ukrainian long-range sanctions. The principle of symmetry in our actions is well known and has been clearly communicated to the Russian side. An additional… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2026

“Nuestra posición ha sido siempre la resolución de una de las cuestiones humanitarias clave de esta guerra: a saber, la liberación de los prisioneros de guerra. La Plaza Roja nos importa menos que las vidas de los prisioneros ucranianos que pueden ser traídos a casa”, ha señalado, en alusión directa a las acusaciones del Kremlin de que Kiev preparaba un ataque contra el desfile por el Día de la Victoria.

En este sentido, ha afirmado que las autoridades ucranianas “han trabajado de forma constante” para traer a sus nacionales de vuelta. “He instruido a nuestro equipo para que prepare de inmediato todo lo necesario para el intercambio”, ha expresado, instando a Washington a garantizar que el lado rusa cumpla con el acuerdo.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha informado de que el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, se pronunciará durante una rueda de prensa más tarde, declinando hacer comentarios al respecto, según ha recogido la agencia de noticias TASS.