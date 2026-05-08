Bonacic y prisión preventiva para exdiputado Lavín: “No nos podemos conformar con una resolución de estas características”

El abogado Cristóbal Bonacic, defensor de Joaquín Lavín León, confirmó que apelarán a la decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago que fijó la prisión preventiva del exdiputado.

“Es un fallo que no responde a lo que ventiló durante 5 días, es un tema que no está cerrado, nos queda una serie de recursos que se van a presentar; acuerdos que son más idóneos. El tribunal lo tenía resuelto desde el principio de la audiencia”.

“Obviamente la defensa no se agota acá y seguiremos. Nosotros no nos podemos conformar con una resolución de estas características y se ejercerán los recursos que contempla la ley. Pero yo estoy muy tranquilo como abogado, y mi representado también está muy tranquilo", afirmó.

En esa línea, el defensor manifestó que el pronunciamiento del juez Daniel Urrutia “no se ajusta a lo que se espera de una resolución”.

“Desconozco si es una resolución política o no. Lo único que yo hablo es sobre cosas objetivas”, dijo, cuestionando el tiempo que tuvieron para exponer.

El representante aseguró que “el señor Lavín está muy tranquilo”.

“Tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial. Esto yo podría definirlo como una especie de Frankenstein jurídico, porque se tomó de una parte, se colocó con otra, se fue sumando para una historia lineal, la cual no se condice con la realidad”, sostuvo.