La U está golpeada. El Centro Deportivo Azul fue allanado este lunes, en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía Oriente por el caso de la administradora general de fondos Sartor AGF. La diligencia también incluyó el domicilio de Michael Clark, expresidente de la concesionaria, además de otros inmuebles vinculados a sociedades relacionadas con el exdirectivo.

El procedimiento en el CDA se inició cerca de las 12.45, cuando el fiscal a cargo de la causa, Juan Pablo Araya, junto a personal de la PDI ingresó al recinto con una orden judicial de entrada, registro e incautación autorizada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Durante el operativo, retiraron diversos documentos.

Según antecedentes recabados por El Deportivo, se incautaron cajas, computadores, cartas, carpetas y hasta actas de directorio, entre otros documentos considerados de interés para la investigación.

Encabezada por Cecilia Pérez: la reunión de emergencia de los directores de Azul Azul tras el allanamiento al CDA que remeció a la U

El operativo organizado por la fiscalía sorprendió a todos, incluso, a Cecilia Pérez. La presidenta de la concesionaria, quien no se encontraba en el lugar al momento del allanamiento, se trasladó de inmediato a La Cisterna para seguir en terreno lo que estaba ocurriendo.

La timonel estudiantil se convirtió en la encargada de explicar a los diferentes directores lo que estaba ocurriendo en el CDA. Y, para llamar a la calma, citó a una reunión informativa a las 19 horas para entregar detalles de las implicancias de la visita de la PDI.

La cita se realizó vía Zoom y contó con la participación de la totalidad de sus integrantes. Los nueve directores electos la semana pasada (Cecilia Pérez, Cristián Aubert, Juan Francisco Aylwin, Roberto Nahum, Miguel Berr, Aldo Marín, José Ramón Correa, José Miguel Insulza y Pablo Silva), junto a los dos representantes de la Casa de Estudios (Héctor Humeres y Andrés Weintraub).

La instancia se desarrolló en carácter reservado y tuvo como objetivo abordar los alcances de la diligencia encabezada por la Fiscalía Oriente durante la jornada, en el marco de la investigación vinculada al Caso Sartor. Durante la reunión, el primer punto fue una exposición del abogado de la concesionaria, Jorge Arredondo.

El jurista replicó frente los directores lo dicho en su declaración pública realizada minutos antes en el CDA: que la concesionaria no es parte de la indagación en curso y que el procedimiento correspondió al cumplimiento de una orden judicial. Arredondo insistió en que la sociedad no maneja antecedentes del expediente ni de las líneas investigativas.

Cecilia Pérez transmite calma

Tras la intervención del abogado, Cecilia Pérez, tomó la palabra. La presidenta de Azul Azul realizó un llamado a la calma y a mantener el funcionamiento regular de la institución. “Esto no empaña las situaciones futbolísticas“, había dicho Arredondo anteriormente.

Posteriormente intervinieron los directores José Miguel Insulza y Francisco Aylwin, quienes asumieron en el cargo más recientemente. Ambos hicieron presente que llevan pocos días en sus funciones y que no tienen conocimiento, ni menos vinculación, con los hechos que motivan la investigación.

Los directores manifestaron que su foco estará puesto en el desempeño de Universidad de Chile en la cancha. Indicaron que su gestión se orientará a las tareas propias del cargo, sin interferencias derivadas del proceso judicial. Por lo mismo, acordaron enfocarse en lo deportivo y evitar referirse en detalle a lo que estaba ocurriendo por las denuncias que hoy complican a Michael Clark, el expresidente.

Al mismo tiempo, sin embargo, Andrés Weintraub, el representante de la casa de estudios, volvió a dejar en claro sus reparos en la actual administración, apuntando a cómo se ha manchado la institución con estos últimos episodios.

Insulza se desmarcó de lo sucedido este lunes en el CDA. Pablo Vásquez R.

El terremoto en la U

El encuentro se produjo luego del operativo realizado durante la tarde en La Cisterna. El movimiento en el CDA comenzó cerca de las 12.45, cuando el fiscal Juan Pablo Araya, junto a personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, ingresó al recinto en virtud de una orden judicial emanada del 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

La investigación se enmarca en el caso Sartor AGF, entidad cuya existencia fue revocada por la Comisión para el Mercado Financiero en 2024. El Ministerio Público indaga eventuales delitos vinculados a la entrega de información falsa al regulador, negociación incompatible y administración desleal de fondos. Una de las aristas apunta a la adquisición de Azul Azul por parte de Clark a través de la sociedad Antumalal, sin la realización de una oferta pública de adquisición de acciones. Hasta ahora la Fiscalía no ha informado de formalizaciones ni de nuevas citaciones relacionadas directamente con la concesionaria.

Al momento del allanamiento, no se encontraban en el Centro Deportivo Azul ni el plantel profesional ni el cuerpo técnico. El entrenador Fernando Gago se encontraba fuera del país y los jugadores tenían jornada libre. Tras la diligencia, desde Azul Azul reiteraron que continuarán colaborando con las autoridades en todo lo que sea requerido. En paralelo, el directorio optó por abordar internamente la situación en la reunión sostenida durante la noche de este lunes, sin emitir declaraciones públicas.

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