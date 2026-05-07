“Liderazgo inacabable”: las reflexiones que desató Alexis Sánchez en España tras su último gol en Sevilla

Alexis Sánchez volvió al gol en una fecha clave para el Sevilla. El tanto del delantero chileno le permitió al conjunto rojiblanco salir de la zona de descenso y mantener la ilusión de la permanencia.

Aquella anotación generó una serie de reflexiones, una de ellas compartida por Mundo Deportivo. El medio hispano resaltó que si bien el momento actual del tocopillano no es el mejor de su carrera, la experiencia acumulada le juega a favor. “El liderazgo inacabable de Alexis Sánchez”, fue el título escogido.

“Físicamente no tiene el nivel de sus mejores años, pero Alexis Sánchez llegó al Sevilla para aportar su calidad y experiencia y ahí sí está sobrado”, establece el citado medio.

“Luis García Plaza sorprendió el pasado lunes a muchos sevillistas cuando, con Isaac Romero tocado físicamente, se decidió por colocar en el campo a Alexis Sánchez antes que tirar de su sustituto natural en la delantera, el internacional nigeriano Akor Adams, además del máximo goleador del equipo esta temporada”, continuaron.

Agregaron que la apuesta terminó dando frutos, pues “Alexis Sánchez, a sus 37 años, volvió a demostrar que su toque de calidad, aunque con cuentagotas, a veces es suficiente para desatascar un partido”.

Remarcaron que su gol llegó solo cinco minutos después de haber ingresado a la cancha y que este sirvió para “sumar los tres puntos ante la Real Sociedad, una victoria clave y obligatoria para el equipo andaluz en su lucha por lograr el objetivo de la permanencia. Ese 1-0 permitió al Sevilla abandonar los puestos de descenso, relanzando la figura del chileno, el gran protagonista de la noche”.

“Alexis Sánchez ha sumado 4 goles en su periplo en el Sánchez Pizjuán, donde también ha dado una asistencia, el 2-2 ante el Elche que sirvió para sumar un punto. Marcó en Vitoria ante el Alavés un tanto que valió tres puntos (2-1), marcó de penalti ante el Barça (4-1), anotó en el derbi del 2-2 en el campo del Betis y decidió el choque ante la Real Sociedad (1-1). Cada vez que el chileno ha marcado el Sevilla ha sumado”, expusieron dando cuenta de la influencia del chileno en esta etapa de su carrera. “La calidad aflora cuando entra en contacto con el balón y eso se nota”, expusieron.

Por último indican que “el chileno, en principio, no va a seguir la próxima campaña en el Sevilla. Con 37 años, firmó sólo una temporada y, según los rumores, su futuro pasa por una vuelta a Sudamérica tras años de éxito en Europa en los clubes más grandes (Barcelona, Manchester United, Arsenal, Inter…). En Brasil hay varios clubes que ya han intentado su fichaje para la próxima campaña y puede acabar, según dicen, en el Internacional de Porto Alegre, cuyos dirigentes insinuaron que tienen un acuerdo avanzado”.

Ahora, Alexis Sánchez y el Sevilla deben prepararse para otro duelo clave. Este sábado se enfrentan contra el Espanyol, club al que podrían superar en la tabla si se quedan con los tres puntos. Un resultado que puede ser clave, considerando que solo restan cuatro fechas por jugarse en el torneo.

El partido entre rojiblancos y periquitos está programado para este 9 de mayo a partir de las 10.15 horas de Chile en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.