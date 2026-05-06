Tribunal de Disciplina le quita el piso al juez Mario Salvo y borra polémica tarjeta amarilla contra Rossel

Juan Francisco Rossel había sido amonestado por el árbitro Mario Salvo en la Copa de la Liga.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP que quitó el piso al árbitro Mario Salvo después de que este decidiera amonestar a Juan Francisco Rossel en el encuentro entre Universidad Católica y Universidad de Concepción por la Copa de la Liga.

La jugada se produjo en el minuto 43 del encuentro cuando la UC se imponía por 1-2 en su visita al estadio Ester Roa. Después de enganchar en el área, se produjo un contacto entre el jugador cruzado y un defensor.

El futbolista de la franja cayó al piso y el árbitro acabó sancionando una supuesta simulación, mientras este reclamaba un penal que tampoco fue revisado por el VAR.

Sin embargo, este miércoles Universidad Católica ocupó sus redes sociales para anunciar la decisión del Tribunal de Disciplina.

“Informamos que tras la presentación de las pruebas, por parte de Universidad Católica, para apelar a la tarjeta amarilla que recibió nuestro delantero Juan Francisco Rossel el pasado fin de semana, el Tribunal de Penalidades determinó no computar dicha tarjeta”, publicaron.

Informamos que tras la presentación de las pruebas, por parte de Universidad Católica, para apelar a la tarjeta amarilla que recibió nuestro delantero Juan Francisco Rossel el pasado fin de semana, el Tribunal de Penalidades determinó no computar dicha tarjeta. pic.twitter.com/p7dx33VrWD — Universidad Católica (@Cruzados) May 6, 2026

Aquella jugada fue una de las situaciones que terminó generando la molestia del técnico Daniel Garnero, además de la expulsión de José Salas.

“La primera complicación es que tuvimos uno menos por una irresponsabilidad del árbitro. La primera amonestación, ¿me la pueden explicar? El chico no hizo nada, le hacen una falta; el rival lo venía a buscar y después se enfrenta con Gary, al que no le dijo nada, y lo amonestan. La segunda fue un error, se equivocó y nos quedamos con uno menos, y ahí ya cambió el juego”, comenzó diciendo.

El siguiente dardo fue, sin dudas, el más profundo. “Yo no sé… sinceramente, si lo hizo a propósito, lo entiendo, porque puede pasar; si no, es preocupante. El penal a Pancho (Rossel) es penal y tarjeta, y lo amonesta por simular. Hoy los árbitros son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen facha, saben el reglamento de memoria. Ahora, en la esencia del juego, se equivocan mucho… mamita querida. Me voy con mucha bronca”, lamentó.

En aquella ocasión también abordó el próximo desafío de los estudiantiles, ante Cruzeiro, en el Claro Arena. “El miércoles tenemos un ‘picadito’ contra unos brasileños que dicen que juegan bastante bien”, ironizó, inicialmente.

“Es Copa Libertadores, estamos en una instancia muy buena. Haber obtenido los resultados que tuvimos de visitantes nos posiciona bien, ahora tenemos que hacernos fuertes de local, porque este grupo está muy complicado”, complementó en un tono más serio.