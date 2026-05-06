Operativo en Temucuicui: Kast afirma que “el Estado va a hacer lo que le corresponda, en el lugar que corresponda”

El Presidente de la República, José Antonio Kast, abordó el operativo realizado en la madrugada de este miércoles en Temucuicui, afirmando que esto era parte de los compromisos de gobierno y sostuvo que “hay cosas que se hacen, no se anuncian”.

Tras su paso por la tercera edición del seminario “SalmonChile Summit 2026″, el Mandatario contestó preguntas de contingencia. En ese marco, indicó que “ el Estado ayer entró a las 4 de la mañana con lluvia y realizó la gestión que tenía que realizar. El Estado va a hacer lo que le corresponda, en el lugar que corresponda”.

En ese contexto, el Presidente Kast ejemplificó señalando que “en el norte comenzamos con las zanjas, en temas de excursiones se está comenzando a realizar, hay modificaciones legales que están en curso, hay otras modificaciones legales que vamos a presentar, pero el Estado se va a presentar en todo Chile, de maneras distintas”.

“Hay cosas que se hacen, no se anuncian. Y los plazos se van a cumplir de acuerdo al trabajo que vayamos desplegando. Este no es solamente un trabajo de fuerza, es también un trabajo de inteligencia. Tenemos que devolverle la confianza a las personas en las autoridades. Si alguien hace una denuncia seria, va a ser acogida”, añadió.

“Y vamos a ir tras aquellas personas que infringan la ley, que permanentemente están infringiendo la ley y que no se han presentado ante la justicia. Quedan muchos prófugos y puede que nos tome el tiempo, pero los vamos a encontrar a todos, a cada uno, estén donde estén. Pero no vamos a avisar. Un día alguien va a golpear su puerta y va a ser el Estado”, sentenció el Mandatario.

Operativo en Temucuicui

Fue pasada las 4 de la madrugada, cuando cinco sujetos fueron detenidos durante este miércoles en el marco de un operativo llevado a cabo por Carabineros y el Ministerio Público en Temucuicui, en la comuna de Ercilla en la Región de La Araucanía.

La intervención, liderada por el O.S.9 Araucanía, se produjo alrededor de las 04.30 horas, cuando equipos policiales ejecutaron diligencias de entrada y registro en cuatro inmuebles, tres de ellos ubicados en la comunidad de Temucuicui y uno en el radio urbano de la comuna de Ercilla.

Según fue dado a conocer por las autoridades, el operativo responde a una investigación que venía de agosto de 2015 por el robo de vehículos motorizados, atentado incendiario en la Ruta 5 Sur y disparos en la vía pública.