Más de la mitad de los colegios del país presentaron incidentes policiales durante el año lectivo 2025

El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, expuso esta jornada en la comisión de Educación del Senado, la cual se encuentra discutiendo el proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, las cifras en torno a la violencia escolar que afecta al país.

Al respecto, el subsecretario detalló que los datos presentados fueron recopilados a partir de los datos de Carabineros de Chile, siendo procesados por el Centro de Estudios y Análisis de Delitos (CEAD) -dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito- y complementado con los datos de las denuncias recibidas por la Superintendencia de Educación durante el periodo 2022-2025.

De esto, se excluyen los análisis de los delitos de carácter sexual, abusos sexuales, violaciones y otros delitos sexuales, así como figuras vinculadas al consumo o transporte simple de drogas,

Los focos de análisis, indicó, lo divieron en cinco categorías: delitos contra la vida e integridad de las personas; robo con algún grado de violencia; delitos asociados a drogas en su modalidad de tráfico, microtráfico, elaboración y otras infracciones; incivilidades de mayor gravedad, circuncritas en amenazas con armas, faltas y riñas públicas; y delitos asociados a armas.

El CEAD, detalló, trabajó sobre el universo de 13.465 establecimientos educacionales georreferenciados a nivel nacional. De dicho universo, en total 7.364 establecimientos equivalentes a 54,6% registraron al menos un caso policial durante el año 2025, concentrado en una frecuencia total de 56.153 casos policiales al interior de recintos vocacionales.

“Lo anterior implica que más de la mitad de los establecimientos educacionales del país presentaron incidentes policiales durante el año lectivo , cifra que por sí sola releva la extensión del fenómeno”, sostuvo Jouannet.

El 1,6% de los recintos afectados, o sea 116 establecimientos, registró más de 38 casos policiales.

“Es decir, al menos un caso semanal durante el año lectivo promedio. O sea, tenemos un 1,6% de establecimientos recurrentes en este tipo de hechos”, sostuvo.

En cuanto a las denuncias por convivencia escolar, el subsecretario Jouannet detalló que, de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Educación, se registraron 22.680 denuncias durante el año 2025, lo que representa un incremento del 18,7% respecto del año 2024, es decir, 3.566 casos adicionales, y un 40,3% respecto del 2022.

“Del total de denuncias del año 2025, 17.076 (un 75,3%) corresponden al ámbito de la convivencia escolar, porcentaje más alto desde el periodo de la postpandemia. La tasa general de denuncias por convivencia escolar creció de 38 por cada 10.000 estudiantes en 2024, a 47,1 en 2025, aumento de un 23,9%, consolidando una tendencia sostenida en cuatro años consecutivos de incremento en todas las dependencias administrativas”, sostuvo.

Específicamente sobre los delitos de alta connotación social al interior de establecimientos educacionales, del total de 56.153 casos policiales registrados durante el 2025, sobre el tipo penal, se registraron 9.811 casos de lesiones leves (un 17,5% del total).

En amenazas, 6.113 (10,9%); lesiones menos graves, 385 (0,7%); y lesiones graves o gravísimas, 226 (0,4%).

“El total de esta frecuencia de los delitos contra la vida e integridad de las personas: 16.535 (29,4%)”, concluyó. “Esta categoría es por lejos la más voluminosa dentro de los delitos de alta connotación social registrados al interior de los recintos educacionales”.

Eso se traduce, sostuvo el subsecretario, que “casi uno de cada tres casos policiales -un 29,4%- corresponde a atentados contra la vida o integridad física o psíquica de las personas”.

“ Las lesiones leves por sí solas representan la segunda figura delictiva más frecuente en términos absolutos entre todas las categorías registradas por Carabineros al interior de los establecimientos , superada únicamente por la vulneración de los derechos. Las amenazas ocupan la tercera posición en este ranking general”, señaló.

En esta línea, Jouannet apuntó a que la magnitud de estos tres tipos penales -lesiones leves menos graves, graves y gravísimas, yamenazas, “evidencian que la violencia física e intimidatoria se ha instalado como un fenómeno estructural en el espacio educativo chileno, trascendiendo los meros conflictos de convivencia”.

Por otra parte, en cuanto a las incivilidades de mayor connotación, se registraron 274 casos de riña, lo que equivale a un 0,5%; y amenaza con armas, la frecuencia son 127, que equivale a un 0,2% del total.

Por otra parte, de las 274 riñas públicas registradas al interior de los recintos educacionales evidencia la frecuencia de enfrentamientos físicos grupales en el espacio escolar, mientras que las 127 amenazas con armas consideradas como falta suponen la introducción efectiva de armas en el entorno educativo con el consecuente riesgo para la integridad y la comunidad educativa.

Por otra parte, sobre los delitos asociados con armas de fuego y corto-punzante, se registraron un total de 544 (1%).

“Más de un tercio del total de casos policiales registrados al interior de los establecimientos educacionales durante el año 2025 corresponden a delitos de alta connotación social, como acabamos de señalar”, sostuvo el subsecretario.

Esta cifra, advirtió, “es sumamente relevante, pues demuestra que la problemática escolar no se reduce a cuestiones de convivencia o disciplina, sino que involucra la comisión sistemática de figuras penales graves al interior del espacio educativo”.

Por otra parte, en cuanto al maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa, el subsecretario detalló que ha registrado un gran aumento, con el primer semestre del 2021 registrando sólo 12 denuncias, para luego el primer semestre del 2023 cifrándose en 195 casos.

Considerando años completos, las denuncias se multiplicaron a 312 el año 2022 y a 716 el año 2025.