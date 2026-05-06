Senapred modifica alerta temprana preventiva para la RM, Valparaíso y O’Higgins por lluvias y tormentas eléctricas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) modificó la alerta temprana preventiva para la Región Metropolitana y en O’Higgins por el sistema frontal que llegaría la tarde de este miércoles.

Además, la entidad mantiene activa en las regiones de Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos y La Araucanía la alerta por evento meteorológico, donde además se pronostican tormentas eléctricas.

Estas últimas ya se han presentado en la zona sur del país, y se espera que este miércoles lleguen hasta el sector central.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante su Minuta Técnica, advirtió por peligro de remoción en masa, es decir, indica que “la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es moderada en precordillera y cordillera, y baja en cordillera de la costa y valle”.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la lluvia de este miércoles 6 de mayo debiese aparecer en la tarde con seguridad, en la RM debería comenzar desde las 14.00 —incluso antes— y extenderse hasta la madrugada del jueves 7.

La información de la DMC estima que entre 10 y 20 milímetros de agua podrían caer en Santiago, en forma de chubascos aislados y lluvia débil y moderada. No obstante, las precipitaciones estarán acompañadas de viento en varios sectores de la capital, por lo que es necesario abrigarse bien y tomar previsiones.

Pasos fronterizos cerrados

Desde la Unidad de Pasos Fronterizos, anunciaron que el paso Libertadores será cerrado la jornada de este miércoles debido “a las inestabilidades climáticas existentes en alta cordillera”, ya que la situación afecta una “transitabilidad segura para los usuarios”.

La suspensión es de forma preventiva, para todo el tránsito internacional, para todo tipo de vehículos, para este miércoles 6 de mayo. “La medida obedece a condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña (nevadas), en especial en el sector chileno que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad”, reiteraron.

El horario de la medida será a partir de las 10.00 horas de Chile y 11.00 hrs. de Argentina de este miércoles 6 de mayo; se procede al cierre de las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina, respectivamente. El túnel internacional cerrará a las 12.00 horas de Chile y 13.00 horas de Argentina.