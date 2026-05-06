La cachetada que enreda aún más al Real Madrid: Álvaro Carreras admite agresión de Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger está convertido en algo así como el ‘bad boy’ del Real Madrid. El defensor ya estaba en la mira por haber agredido a un funcionario del club, aunque ahora la controversia parece mucho mayor: se ventiló un encontrón con su compañero Álvaro Carreras, antes del duelo con el Betis, que da cuenta de un convulsionado ambiente en el equipo merengue.

Según consigna la prensa española, el encontronazo se produjo durante un entrenamiento en la ciudad deportiva del club, en Valdebebas. Hay disímiles versiones respecto de la intensidad del choque entre ambos.

La cachetada que enreda al Real Madrid: Álvaro Carreras admite agresión de Rüdiger

Carreras admitió el desencuentro con su compañero a través de una historia en su cuenta en Instagram. “Se trata de un asunto puntual y sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena", puntualiza, a modo de conclusión. En la prensa europea consignan que Rüdiger se disculpó mediante un oneroso gesto: invitó a a comer a todos sus compañeros y sus familias.

En la parte medular de esa declaración, el carrilero refuerza su compromiso con el club. “Han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mí que no corresponden a la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido inquebrantable desde el primer día“, sostiene.

El comunicado de Álvaro Carreras. (Foto: Instagram)

"Desde que volví siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa", refuerza.

El costo no había sido menor. El Real Madrid le pagó US$ 50 millones al Benfica para recuperarlo. El escenario, eso sí, es radicalmente distinto. Xabi Alonso, quien lo reclutó, ya no está en la banca. Y es, precisamente, Álvaro Arbeloa, su sucesor, quien ha puesto su atención sobre una eventual desidia.

Un vestuario en llamas

De lo que no hay dudas es respecto de la tensión que existe en un vestuario estelar, en medio de una temporada de escaso protagonismo. De hecho, por estos días, en la capital merengue se habla del retorno de José Mourinho como un intento concreto de recuperar la estelaridad. Y de reimponer el orden.

Para peor, un grupo de hinchas junta firmas para pedir la salida de la máxima figura, Kylian Mbappé. El francés, además, es acusado de insultar a un miembro del cuerpo técnico.

Rüdiger, en tanto, eligió el peor momento para generar problemas. Su contrato vence en junio. Propuestas, eso sí, no le faltan: PSG, Al-Nassr, Crystal Palace, West Ham y Galatasaray aparecen en la fila de interesados, aunque hay una posibilidad más sorprendente: la del Al-Nassr, el equipo en que milita Cristiano Ronaldo, que pondría US$ 100 millones por cuatro temporadas para tentarlo.