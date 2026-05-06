SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La cachetada que enreda aún más al Real Madrid: Álvaro Carreras admite agresión de Antonio Rüdiger

    El defensor emite una declaración pública en la que admite el encontrón con el alemán. El germano ya tenía un antecedente: había golpeado a un miembro del staff del club.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Antonio Rüdiger, en un calentamiento para un partido del Real Madrid. Stephane Mahe

    Antonio Rüdiger está convertido en algo así como el ‘bad boy’ del Real Madrid. El defensor ya estaba en la mira por haber agredido a un funcionario del club, aunque ahora la controversia parece mucho mayor: se ventiló un encontrón con su compañero Álvaro Carreras, antes del duelo con el Betis, que da cuenta de un convulsionado ambiente en el equipo merengue.

    Según consigna la prensa española, el encontronazo se produjo durante un entrenamiento en la ciudad deportiva del club, en Valdebebas. Hay disímiles versiones respecto de la intensidad del choque entre ambos.

    La cachetada que enreda al Real Madrid: Álvaro Carreras admite agresión de Rüdiger

    Carreras admitió el desencuentro con su compañero a través de una historia en su cuenta en Instagram. “Se trata de un asunto puntual y sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena", puntualiza, a modo de conclusión. En la prensa europea consignan que Rüdiger se disculpó mediante un oneroso gesto: invitó a a comer a todos sus compañeros y sus familias.

    En la parte medular de esa declaración, el carrilero refuerza su compromiso con el club. “Han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mí que no corresponden a la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido inquebrantable desde el primer día“, sostiene.

    El comunicado de Álvaro Carreras. (Foto: Instagram)

    "Desde que volví siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa", refuerza.

    El costo no había sido menor. El Real Madrid le pagó US$ 50 millones al Benfica para recuperarlo. El escenario, eso sí, es radicalmente distinto. Xabi Alonso, quien lo reclutó, ya no está en la banca. Y es, precisamente, Álvaro Arbeloa, su sucesor, quien ha puesto su atención sobre una eventual desidia.

    Un vestuario en llamas

    De lo que no hay dudas es respecto de la tensión que existe en un vestuario estelar, en medio de una temporada de escaso protagonismo. De hecho, por estos días, en la capital merengue se habla del retorno de José Mourinho como un intento concreto de recuperar la estelaridad. Y de reimponer el orden.

    Para peor, un grupo de hinchas junta firmas para pedir la salida de la máxima figura, Kylian Mbappé. El francés, además, es acusado de insultar a un miembro del cuerpo técnico.

    Rüdiger, en tanto, eligió el peor momento para generar problemas. Su contrato vence en junio. Propuestas, eso sí, no le faltan: PSG, Al-Nassr, Crystal Palace, West Ham y Galatasaray aparecen en la fila de interesados, aunque hay una posibilidad más sorprendente: la del Al-Nassr, el equipo en que milita Cristiano Ronaldo, que pondría US$ 100 millones por cuatro temporadas para tentarlo.

    Más sobre:Real MadridÁlvaro CarrerasAntonio RüdigerFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Todo sobre mi madre: la obra maestra de Almodóvar que redefine la familia regresa al streaming

    Fiscalía realiza diligencia en el Senado por investigación a Camila Flores

    Megadeth es la primera banda de thrash metal en dejar sus manos en el Paseo de las Estrellas de Movistar Arena

    Patricio Pron llega a Santiago para presentar su nueva novela “En todo hay una grieta y por ella entra la luz”

    Nvidia mira Chile: la gestión del gobierno para instalar la primera “fábrica de IA” de la empresa más valiosa del mundo

    Toesca amplía querella contra ex socios y directores de Sartor AGF, entre ellos Pedro Pablo Larraín y Michael Clark

    Lo más leído

    1.
    Las maniobras de la UC para recibir a menos hinchas visitantes en el Claro Arena ante Cruzeiro y Barcelona

    Las maniobras de la UC para recibir a menos hinchas visitantes en el Claro Arena ante Cruzeiro y Barcelona

    2.
    “Con los fisicoculturistas y más fachas”: la burlesca respuesta del Sindicato de Árbitros a las críticas de Daniel Garnero

    “Con los fisicoculturistas y más fachas”: la burlesca respuesta del Sindicato de Árbitros a las críticas de Daniel Garnero

    3.
    Justo cuando busca ir al Mundial: Neymar protagoniza pelea a golpes con el hijo de Robinho en entrenamiento del Santos

    Justo cuando busca ir al Mundial: Neymar protagoniza pelea a golpes con el hijo de Robinho en entrenamiento del Santos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Vasco da Gama en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Vasco da Gama en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Brasil por la semifinal del Sudamericano Femenino Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Brasil por la semifinal del Sudamericano Femenino Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Vasco da Gama en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Vasco da Gama en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming

    Fiscalía realiza diligencia en el Senado por investigación a Camila Flores

    Nvidia mira Chile: la gestión del gobierno para instalar la primera “fábrica de IA” de la empresa más valiosa del mundo
    Negocios

    Nvidia mira Chile: la gestión del gobierno para instalar la primera “fábrica de IA” de la empresa más valiosa del mundo

    Toesca amplía querella contra ex socios y directores de Sartor AGF, entre ellos Pedro Pablo Larraín y Michael Clark

    Ministro Mas se suma a críticas contra la ley de pesca de Boric: “Se trataba de un proyecto ideológico y refundacional”

    Apple llegó a un acuerdo tras ser acusado de haber engañado a la gente sobre su IA: quiénes recibirán hasta 95 dólares
    Tendencias

    Apple llegó a un acuerdo tras ser acusado de haber engañado a la gente sobre su IA: quiénes recibirán hasta 95 dólares

    Qué es el virus de los Andes, la cepa del hantavirus que puede transmitirse entre humanos

    Cómo fue el “gran experimento” del Ejército de EEUU para preparar a sus soldados para combatir en temperaturas extremas

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Pablo Carreño en la primera ronda del Masters de Roma
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Pablo Carreño en la primera ronda del Masters de Roma

    La cachetada que enreda aún más al Real Madrid: Álvaro Carreras admite agresión de Antonio Rüdiger

    Dueño de Unión San Felipe le da con todo a su entrenador y a los jugadores: “No tienen amor propio”

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?
    Tecnología

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Todo sobre mi madre: la obra maestra de Almodóvar que redefine la familia regresa al streaming
    Cultura y entretención

    Todo sobre mi madre: la obra maestra de Almodóvar que redefine la familia regresa al streaming

    Megadeth es la primera banda de thrash metal en dejar sus manos en el Paseo de las Estrellas de Movistar Arena

    Patricio Pron llega a Santiago para presentar su nueva novela “En todo hay una grieta y por ella entra la luz”

    Ted Turner, el magnate medial y filántropo que fundó la cadena CNN, muere a los 87 años
    Mundo

    Ted Turner, el magnate medial y filántropo que fundó la cadena CNN, muere a los 87 años

    Cinco grandes editoriales y un novelista demandan a Meta por piratear millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

    La ONU exige a Israel la liberación “inmediata e incondicional” de los activistas de la flotilla detenidos

    Desayunos para sorprender a mamá
    Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas