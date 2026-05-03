Barcelona tiene que esperar: Vinicius hace ganar al Real Madrid y los culés pueden ser campeones en El Clásico

Este domingo podía ser un día de definiciones en LaLiga. A distancia, el Barcelona estaba expectante en el caso de producirse el esperado alirón (como le dicen en España al festejo de un título). Para ello, el Real Madrid no debía vencer al Espanyol, en Cataluña. El cuadro culé tendrá que esperar, porque los merengues vencieron a los Periquitos por 2-0 y postergan la consagración del archirrival.

El sábado, los azulgranas hicieron los deberes venciendo al Osasuna, a domicilio. Con ello, tenían la oportunidad de ser campeones de LaLiga en caso de que el Madrid pinchara en el RCDE Stadium, la casa de un Espanyol de mala segunda rueda y complicado con la permanencia (no tanto como el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo).

Vinicius Jr. fue el protagonista del partido. Tantas veces polémico y provocador, este domingo fue el revulsivo de la Casa Blanca. En el primer tiempo, casi genera una expulsión en los catalanes. En los 25′, Omar El Hilali recibió la tarjeta roja por una falta contra el brasileño. Sin embargo, llama el VAR, se chequea la acción y se cambia la decisión: solo amarilla para el infractor.

En el complemento, el ex Flamengo apareció con su talento y capacidad de concreción. En los 55′, abrió el marcador con un golazo. Amague, se saca a dos rivales con un movimiento y define al primer palo del golero Dmitrovic.

Luego, en los 66′, nuevamente se hizo presente Vinicius para el 2-0. Saca un gran remate, tras un pase de taco de Jude Bellingham, y bate al portero de los Periquitos. Hasta los propios hinchas locales terminaron aplaudiendo la conquista del brasileño.

Entonces, se posterga, al menos una semana más, la opción de que Barcelona sea campeón. El punto es que la próxima jornada presenta nada menos que El Clásico. El domingo 10, los azulgranas de Hansi Flick recibirán en el Camp Nou a los merengues de Álvaro Arbeloa. El escenario es ideal para los culés: cerrar LaLiga en casa y contra el adversario más enconado.

Al día de hoy, la diferencia entre el primero y el segundo es de 11 puntos (88 contra 77), con 12 por disputar. Entonces, hasta el empate le sirve a los catalanes para ser campeón en su próximo partido.

En la parte baja de la tabla, el Espanyol sigue complicado. Es 13º con 39 puntos, cinco por sobre el corte del descenso, que lo está marcando el Sevilla. Este lunes, los andaluces tienen un partido trascendental para salir de la zona roja, ante la Real Sociedad.