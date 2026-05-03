Como Zanahoria Pérez: Darío Melo le ataja dos penales a Waterman y se transforma en el héroe de la UC ante el Campanil

Darío Melo celebra tras tapar uno de los dos penales en el empate entre Universidad de Concepción y la UC. Foto: Photosport.

Darío Melo se transformó en el héroe de Universidad Católica. El arquero fue clave para que los cruzados sostuvieran el empate en su visita a Universidad de Concepción. Atajó dos penales en el cierre del encuentro, en una jugada que recordó lo realizado por Sebastián Pérez en la Copa Sudamericana, en el empate de Palestino y Gremio. Eso sí, Zanahoria tapó tres lanzamientos consecutivos.

Daniel Garnero alineó un equipo completamente alternativo con el objetivo de darle descanso a sus piezas estelares para enfrentar a Cruzeiro por Copa Libertadores, este miércoles. Ahí surgió la figura del portero, que se llevó todos los reflectores.

Corrían los últimos minutos del tiempo reglamentario cuando Cristian Cuevas bajó en el área a Jeison Fuentealba, la gran figura del Campanil. El árbitro Juan Salvo señaló la pena máxima pese a ser llamado por el VAR. Tras revisar la ajustada infracción, el réferi ratificó su cobro inicial ante los reclamos cruzados.

Ahí comenzó el show de Darío Melo, que le tapó dos penales a Cecilio Waterman. En primera instancia, el panameño remató cruzado, pero el lanzamiento se debió repetir por invasión. Después, abrió el pie, pero el portero volvió a agrandarse para a un par de minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario.