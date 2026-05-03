Steinert dice que alerta sobre ciberataque “es delicada” y que esperan la investigación de la ANCI

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert fue consultada en un punto de prensa sobre la alerta emitida por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), sobre una posible “actividad maliciosa” en plataformas de las instituciones públicas.

Ante la pregunta sobre cómo han avanzado las investigaciones al respecto, la ministra señaló sobre este tema la ANCI estaba a cargo y que ese organismo “está recabando todos los antecedentes para determinar si es que hay responsables, si efectivamente hay un ilícito ”.

Asimismo, dijo que es un tema que “es delicado y, por lo tanto, necesitamos que se realicen las investigaciones respectivas por este departamento especializado en esta materia”.

Steinert es la primera ministra en referirse públicamente a esta situación desde que la ANCI emitió el aviso sobre un posible ciberataque el viernes.

El domingo, la directora (s) de la ANCI, Michelle Bordachar, informó en entrevista con T13 que detectaron una infiltración en un organismo público asociada al robo de los datos de acceso de un funcionario.

Si bien comentó que no tiene permitido revelar el nombre de la institución afectada, dijo que pudieron detectar que esta situación no ocurrió por un hackeo o un ataque a la infraestructura, sino que al funcionario le robaron su usuario y clave e ingresaron haciéndose pasar por él para tomar información.

Situación que, como indicó, ya está solucionada después de cerrar todos los accesos.