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    Directora (s) de la Agencia Nacional de Ciberseguridad confirma infiltración en organismo público por robo de claves

    “Quiero ser muy clara que de toda la información que está circulando una porción muy pequeña corresponde a información que fue exfiltrada ahora en los últimos días", manifestó Michelle Bordachar, precisando que está impedida de revelar qué organismo fue el afectado.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La directora subrogante de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), Michelle Bordachar, confirmó que detectaron una infiltración en un organismo público asociada al robo de los datos de acceso de un funcionario.

    Esto, tras haber dado a conocer el viernes que información de inteligencia alertaba de una “presunta actividad maliciosa”.

    Durante una entrevista con T13 este domingo, la abogada puntualizó que, en este caso, actores de amenaza tomaron información que ya circulaba en la web, de filtraciones anteriores, la ordenaron y la correlacionaron.

    En esa línea, explicó que se efectuó un monitoreo de las plataformas de todas las instituciones afectadas.

    “Y solo una de ellas mostraba que, efectivamente, estaba habiendo filtración activa, pero no fue porque hubieran hackeado o atacado la infraestructura o comprometido los servidores o mediante un acceso no utilizado como tecnológico, sino porque a una persona que trabajaba en esa institución le robaron su usuario y clave e ingresaron haciéndose pasar por él y a tomar información", precisó.

    Bordachar indicó que apenas se informó de lo ocurrido a los afectados “cerraron todos los accesos y, entonces, se dejó de filtrar información”.

    “Quiero ser muy clara que de toda la información que está circulando una porción muy pequeña corresponde a información que fue exfiltrada ahora en los últimos días. Todo el resto es información que, lamentablemente, ya estaba dando vuelta antes", aseguró.

    Apuntando a la confianza de las instituciones que la ANCI monitorea y al eventual daño reputacional vinculado a situaciones de este tipo, la directora (s) hizo ver que está impedida de entregar información respecto del nombre de la institución afectada.

    Más sobre:CiberseguridadANCIMichelle BordacharHackeo

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