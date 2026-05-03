Formalizan a sujeto que amenazó con portar una bomba en plena audiencia en tribunal de Linares

El Tribunal de Garantía de Linares formalizó este domingo a un sujeto que amenazó portar una bomba en su mochila mientras se encontraba en la sala de testigos durante una audiencia en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Linares, Región del Maule.

La fiscal de aquella ciudad, Carmen Gloria Camaño, apuntó que al Ministerio Público “le parece de la mayor gravedad este hecho, por cuanto perturba gravemente el orden de las audiencias que se están realizando y generando una gran conmoción y alarma en todas las personas que se encontraban en ese momento presentes en el tribunal”.

Por esta razón, la Fiscalía estimó que la situación constituyó un atentado en contra de la autoridad, delito por el que fue formalizado ante el Tribunal de Garantía de Linares.