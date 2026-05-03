Rubio viajará al Vaticano para recomponer relaciones tras choque entre Trump y el Papa León XIV

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará una visita al Vaticano esta semana, en un intento por recomponer las relaciones entre Washington y la Santa Sede tras el reciente choque entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV.

El viaje se produce luego de un duro intercambio de declaraciones entre ambos líderes, marcado por profundas diferencias en política internacional. El pontífice criticó duramente la ofensiva militar en Medio Oriente y calificó como “inaceptable” la amenaza de destruir una civilización, mientras que Trump respondió calificándolo de “débil” y cuestionando su visión en materia de política exterior.

En ese contexto, la visita de Rubio busca “descongelar” los vínculos diplomáticos, deteriorados también por posturas contrapuestas en temas como migración y derechos humanos.

Rubio viajará al Vaticano para recomponer relaciones tras choque entre Trump y el Papa León XIV. En la imagen, Donald Trump.

El jefe de la diplomacia estadounidense —católico practicante— sostendrá reuniones con altas autoridades del Vaticano, incluyendo al cardenal Pietro Parolin, además de encuentros con representantes del gobierno italiano.

Según fuentes cercanas a la Santa Sede, el objetivo es “apuntalar una relación seriamente erosionada” entre ambos actores, en un momento de alta tensión geopolítica.

El encuentro también ocurre en un contexto más amplio de distanciamiento entre Estados Unidos y el Vaticano durante 2026, marcado por críticas del papa a la política exterior estadounidense y, especialmente, a su enfoque en conflictos internacionales.