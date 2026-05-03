A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido en TV y streaming
Los clubes juegan su partido pendiente por la Liga de Primera durante este fin de semana.
Este fin de semana se desarrolla la Copa de la Liga, sin embargo, Colo Colo se pone al día con su duelo pendiente ante Coquimbo Unido.
Se trata de un partido correspondiente a la Fecha 9 de la Liga de Primera, que continuará su desarrollo regular a mediados de mayo.
Cuándo juega Colo Colo vs. Coquimbo Unido
El partido de Colo Colo vs. Coquimbo Unido es este domingo 3 de mayo, a las 17:30 horas.
Los Albos reciben a los Piratas en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido
El partido de Colo Colo contra Coquimbo Unido se transmite en TNT Sports Premium.
Dicho duelo pendiente va de forma online en la plataforma HBO Max.
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