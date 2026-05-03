Vodanovic critica a Steinert por falta de estrategia en seguridad y cuestiona megarreforma del gobierno

Vodanovic critica a ministra Steinert por falta de estrategia en seguridad y cuestiona megarreforma del gobierno

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó el rol de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, apuntando a la falta de una estrategia clara para enfrentar el delito.

En entrevista con Mesa Central, de Canal 13, la senadora sostuvo que la autoridad debe centrarse en liderar políticas públicas más que en la exposición mediática de operativos. “La ministra tiene que cumplir con el deber que la ley le impone, que es tener una estrategia nacional que combata el terrorismo, que combata el delito”, afirmó.

En esa línea, insistió en que el foco debe estar en la planificación y prevención. “Los ministros están para construir la política pública, para dirigir la estrategia nacional de seguridad”, señaló.

Vodanovic cuestiona gestión de ministra Steinert: “No es la sheriff del condado” DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Vodanovic también criticó decisiones iniciales de la cartera, apuntando a la desarticulación de equipos. “Demoró la unidad que tenía constituida el primer día o el segundo día”, indicó.

Además, cuestionó la falta de resultados en materia migratoria, recordando promesas del Ejecutivo. “Han salido 19 seremis del gobierno, cero inmigrantes expulsados”, sostuvo.

Críticas a la megarreforma

La timonel socialista también abordó la denominada megarreforma impulsada por el gobierno, apuntando a inconsistencias en su diseño y financiamiento.

“El proyecto se basa en supuestos errados”, afirmó, en referencia a las proyecciones de crecimiento económico que sustentan la iniciativa.

Según explicó, a diferencia de reformas anteriores, esta propuesta no busca aumentar la recaudación. “¿Sabe lo que busca esta reforma? Recaudar menos”, señaló.

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Vodanovic advirtió que la rebaja de impuestos a grandes empresas no cuenta con compensaciones claras. “Está sobredimensionado el efecto positivo del crecimiento y subestimado el efecto real de la disminución del ingreso”, planteó.

En ese contexto, sostuvo que la iniciativa podría afectar la sostenibilidad del gasto social y criticó los acuerdos políticos que permitirían avanzar en su tramitación. “Regalarle la plata de todos los chilenos a las grandes empresas”, cuestionó.