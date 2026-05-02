Antauro Humala propone que Perú recupere Arica y Tarapacá “por la vía diplomática o armada” y desata críticas en Chile

El político peruano Antauro Humala sostuvo en una entrevista que, si gana el candidato Roberto Sánchez las elecciones presidenciales en Perú, podrían impulsar una ofensiva para recuperar Tarapacá y Arica, ya sea por la vía diplomática o armada.

Humala confirmó al medio Perú 21 que su organización está trabajando junto al partido Sánchez, Juntos por el Perú (JP), para la segunda vuelta que tendrá lugar el 17 de junio. De hecho, reconoció que Sánchez lo propuso como ministro de Defensa.

Si bien aún no está claro quién acompañará a la candidata Keiko Fujimori en los siguientes comicios, las primeras mediciones apuntan que el postulante de izquierda Roberto Sánchez, estaría por encima de Rafael López Aliaga, partidario de Renovación Popular, colectivo de derecha.

En ese contexto, Humala fue abordado respecto a qué relaciones se podrían tener con Chile considerando que está liderado por la presidencia de José Antonio Kast. “Yo aconsejaría aplicar la reciprocidad. Yo revisaría al pie de la letra el Tratado de Ancón y el Tratado de Lima de 1929″.

“Como nacionalista que soy yo aspiro a recuperar Tarapacá y Arica. Mantendría el litigio pendiente del triángulo terrestre. En algún momento, como etnocacerista y fundamentalista del patriotismo, el Perú debe reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica. Por la vía diplomática o por la vía armada ”, sumó.

Al mismo tiempo, también planteó posibilidades como expropiar aerolíneas chilenas en el marco de una potencial nacionalización de la economía peruana. De hecho, mencionó que le “encantaría” expropiar Lan Chile .

Roberto Sánchez se desmarca de dichos de Humala

Tras conocerse las declaraciones, el candidato Roberto Sánchez comentó que “de ser ciertas, son de su absoluta responsabilidad. No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la mía. En absoluto”.

"Después del fallo de la Corte sobre la delimitación marítima no existe ningún problema territorial con Chile. Después del fallo, hemos entrado a una relación de nueva calidad sin reivindicaciones territoriales de ninguna naturaleza, signada por una sólida voluntad de paz y cooperación. Ese es el mandato irrenunciable del actual momento histórico", subrayó.

En esa misma línea, comentó que en un eventual gobierno peruano suyo sostendrán las “mejores relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con el actual gobierno del Presidente Kast y con todos los países de la región.”

“Las relaciones de amistad con los países limítrofes serán una prioridad de la política exterior”, cerró.

Reacciones en Chile

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser compartió la entrevista en su cuenta de X y escribió “no debiésemos tomar a la ligera a este animal. Chile debe estar preparado para cualquier eventualidad”.

Antauro Humala propone que Perú recupere Arica y Tarapacá “por la vía diplomática o armada” y desata críticas en Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En la misma línea, el senador Rodolfo Carter dijo que “en todos los países hay locos como este, pero hay que tomarlos en serio y no dormirse en falsas seguridades. Proteger la superioridad estratégica de Chile no es un tema puramente militar, nos debe importar a todos: si queremos vivir en paz, ningún potencial agresor debe tener dudas que será castigado y aplastado”.

Antauro Humala propone que Perú recupere Arica y Tarapacá “por la vía diplomática o armada” y desata críticas en Chile PEDRO RODRIGUEZ

En tanto, el senador Matías Walker sostuvo que el Senado debe evaluar esta situación “sin alarma, pero con atención”. Además, evaluó la situación haciendo referencia a una carta al director del exministro de Defensa, Jorge Burgos, publicada este sábado en El Mercurio.

Walker coincide en el análisis de Burgos, quien cuestionó el deterioro de la capacidad disuasiva de Chile. Esto ante la compra peruana de 24 cazas F-16 Block 70, “vector que cambia de dirección” en el equilibrio regional, a su juicio.

Antauro Humala propone que Perú recupere Arica y Tarapacá “por la vía diplomática o armada” y desata críticas en Chile PEDRO RODRIGUEZ

Por su parte, la diputada republicana, Catalina del Real, sostuvo que los dichos de Humala no son más que una “reacción desesperada que evidencia un mal desempeño en las encuestas, intentando apelar al nacionalismo peruano para obtener réditos electorales”.

La parlamentaria destacó la relación de “cooperación mutua con Perú”, especialmente en un contexto donde “debemos enfrentar en conjunto desafíos como la migración ilegal, el narcotráfico y el terrorismo internacional”.

Antauro Humala propone que Perú recupere Arica y Tarapacá “por la vía diplomática o armada” y desata críticas en Chile

Asimismo, la diputada del Partido Cristiano, Francesca Muñoz, rechazó categóricamente los dichos del político peruano y los tildó de “inaceptables”.

Muñoz señaló que “es sabido hay tratados vigentes entre Chile y Perú y no existen temas territoriales pendientes. El foco debería estar en cómo combatir el crimen organizado, la inmigración irregular y el estancamiento económico en América latina”.

Antauro Humala propone que Perú recupere Arica y Tarapacá “por la vía diplomática o armada” y desata críticas en Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

El diputado Stephan Schubert, en tanto, sostuvo que los dichos no responden “a la realidad de nuestros países ni a la voluntad de nuestros pueblos. Hoy tenemos desafíos y tenemos oportunidades en conjunto”.

“Nuestro pasado, si bien es cierto, nos divide en una parte, pero también nos une en otra, porque tenemos mucha historia en común, tenemos parte de la cultura que la compartimos”, valoro.

El parlamentario señaló, además, que el presidente José Antonio Kast y las autoridades peruanas tienen voluntad de realizar alianzas en conjunto. “Creo que esa propuesta es totalmente fuera de contexto, fuera de tiempo, y creo que tengo la impresión de que no representa el deseo de los peruanos”, indicó.

Antauro Humala propone que Perú recupere Arica y Tarapacá “por la vía diplomática o armada” y desata críticas en Chile PEDRO RODRIGUEZ

Quién es Antauro Humala

Antauro Humala es un exmilitar y político peruano de 62 años, líder y fundador del movimiento etnocacerista, cuya ideología combina el ultranacionalismo, indigenismo y un marcado sentimiento antichileno.

Además, es hermano del expresidente de Perú Ollanta Humala, condenado en 2025 a 15 años de prisión por lavado de activos.

Por su parte, Humala cumplió más de 17 años de prisión por liderar el “Andahuaylazo” en 2005, un levantamiento armado contra el gobierno de Alejandro Toledo que resultó en la muerte de cuatro policías. Fue liberado en agosto de 2022.

Antauro Humala propone que Perú recupere Arica y Tarapacá “por la vía diplomática o armada” y desata críticas en Chile

Tras la liberación, su figura ganó terreno en el escenario político peruano luego de forjar una alianza con Roberto Sánchez, candidato de la izquierda, para las elecciones de 2026.

Sánchez lo ha presentado como el futuro encargado de la lucha contra el crimen, ofreciéndole a Humala potencialmente carteras estratégicas como Defensa o Interior en un eventual gobierno.

Su irrupción en la política peruana marcó el inicio de una nueva etapa para el etnocacerismo, que hoy busca influir directamente en la política exterior peruana.

Los dichos sobre Chile se alinean a la ideología de Humala, que lo identifica como un adversario estratégico. Entre sus objetivos declarados figura la recuperación de los territorios de Arica y Tarapacá, la nacionalización de la industria y la aplicación de la pena de muerte por “traición a la patria” a los chilenos.

Cabe señalar que, en 2022, en entrevista con La Tercera, Humala ya había planteado su idea de que Perú recuperara Arica y Tarapacá., afirmando que recién entonces “habrá una hermandad real con Chile.