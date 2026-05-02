Los encuentros a puertas cerradas del “militante” Boric con la base del Frente Amplio

La mañana del 11 de abril el expresidente Gabriel Boric llegó en solitario al sector Pedro Alarcón, de la comuna de San Miguel.

El exmandatario iba en actitud distendida; vistiendo una camisa de mezclilla y jeans, y dispuesto a sentarse a compartir de igual a igual con una docena de militantes de base de su partido, a los que casi no conocía y que tenían mucho que decir sobre la gestión de su gobierno, el rol del Frente Amplio y la derrota electoral que en diciembre instaló a José Antonio Kast en la Presidencia de la República.

Según quienes conocieron de la participación de Boric, el exmandatario tuvo un rol activo en las dos citas en las que se ha hecho presente -la otra fue el 22 de abril en la casa de un militante en el sector Chiloé- y se quedó hasta el término de los debates que, en promedio, se extendieron por dos horas.

La cita se enmarcó en los llamados encuentros de las Unidades Congresales (UCON) convocados por el Frente Amplio de cara al Congreso Ideológico que el partido inició el 21 marzo en el Aula Magna de la Universidad de Santiago, y que terminará en junio en un plenario nacional que busca definir la política de alianzas del partido, sus principios y delinear su rol en el mapa de la oposición al gobierno.

Se trata de un proceso paralelo a la conversación ya desatada en los lotes de partido que por estos días han tenido sucesivas reuniones para determinar si compiten en las elecciones de la mesa en agosto o se inclinan por una directiva de consenso que represente a todos los sectores.

Exautoridades al banquillo

En los encuentros congresales la dinámica es inusual. La mesa directiva acordó que los cinco mil inscritos se organicen en 250 grupos de 15 a 20 personas a lo largo de todas las comunas del país de forma aleatoria.

De ahí que el expresidente, exministros, parlamentarios y alcaldes se han tenido que sentar con militantes de base que en estos cuatro años vieron cómo buena parte de la dirigencia del FA se instaló en La Moneda y en otros espacios de decisión del Estado.

Algunos ejemplos: el exministro de la Segpres Giorgio Jackson participó desde Barcelona, vía Zoom; el exministro de Bienes Nacionales Francisco Figueroa tuvo el suyo en Ñuñoa; la exministra de Desarrollo Social Javiera Toro participa en la comuna de Santiago; el subsecretario del Interior Víctor Ramos ha tenido dos reuniones presenciales en Providencia.

La exministra de la Mujer Antonia Orellana, a su vez, participó en la reunión del sectorial feminista que se realizó en Santiago a mediados de abril.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, participará en el proceso en esa comuna, aunque por agenda hasta ahora no ha podido asistir.

“En mi UCON participan diferentes perfiles, además de una diputada y una exsubsecretaria; lo que más valoro es que hemos tenido muy buena reflexión y llegado a un consenso de que lo más importante para el Frente Amplio hoy es construir un proyecto país que les haga sentido a las mayorías. No pensando en cuatro años, sino en 20″, dice una militante.

A fines de la próxima semana la mesa directiva, que encabeza Constanza Martínez, recibirá un primer informe del proceso que está a cargo de Javier Ahumada.

Menos ismos y karamanés

“Como Frente Amplio, ¿qué le proponemos a Chile en este período?“. Esta es la pregunta central que cruza el congreso ideológico del FA.

Y para llegar a la respuesta la vuelta es larga. La pauta que guía la discusión en cada uno de los encuentros llama a revisar la historia de los movimientos que dieron origen al partido desde las movilizaciones estudiantiles y a revisar los principios de la colectividad.

El asunto es que a todo nivel coinciden en que la bandera de la lucha estudiantil ya es insuficiente para crecer.

“Nosotros somos un partido que partió en la movilización estudiantil, pero hay que salir de eso si queremos representar a sectores más populares. La pregunta que cruza estos encuentros es ¿a quiénes estamos representando?“, dice un parlamentario que ha estado en dos reuniones.

“Hay una reflexión importante en torno a lo que se logró en la lucha estudiantil, pero hoy el Frente Amplio tiene que reestudiar qué va a ofrecer”, dice el exsubsecretario Ramos.

Tanto en la cita de Boric como en las otras que se han realizando también ha estado bajo escrutinio qué principios rigen al FA. Y hay consenso en que hay que disminuir el número de “ismos”.

“El partido, sin duda, es feminista, socialista, ecologista. Pero no es necesario declararse también patriotista, latinoamericanista e internacionalista, como dicen nuestros principios hoy”, afirma otro participante.

El FA también declara en sus principios que es un partido por “la paz, plural y con esperanza”. En los conversatorios se repite que hay que simplificar eso.

Otro asunto que los frenteamplistas de base creen que hay que simplificar es el lenguaje.

“Somos un partido feminista, sin duda, pero no hay para qué decirlo en forma elitizada”, dice un dirigente, quien lamenta la mofa que se instaló por el estilo de comunicación enrevesado de la exprimera dama Irina Karamanos, a quien irónicamente se le atribuyó la invención del idioma “karamanés”.

Francisco Sainz, secretario interno de la UCON, en la que participó el expresidente Gabriel Boric, rescata lo horizontal del espacio, aunque reconoce que fueron advertidos con antelación que compartirían la discusión con el expresidente.

“El sentido no era ir a hablar de contingencia. Nada de hablar de candidaturas. Sí se conversó de la realidad actual y de cómo somos capaces de abordarla”, añade Sainz.

El expresidente Boric y el resto de las exautoridades de su gobierno aún no cierran el proceso de encuentros en las UCON. Falta todavía una última ronda de conversaciones para abordar cuál es la política de alianzas que debiera adoptar el partido en un contexto en que el camino se divide entre avanzar con el Socialismo Democrático o acercarse al Partido Comunista.

Lo que resulte de ese análisis será incidente para que los militantes del FA definan qué perfil de dirigente necesitan para encabezar la nueva mesa directiva.