PDI investiga homicidio con arma de fuego en comuna de San Clemente

La Brigada de Homicidios (BH) de Talca de la Policía de Investigaciones (PDI) está investigando el homicidio con arma de fuego de un hombre en la comuna de San Clemente, región del Maule.

El hecho habría ocurrido en la noche de este viernes en el sector Villa Ilusión y hasta el momento se sabe que la víctima tenía 42 años .

Por orden de la Fiscalía del Maule, la PDI continúa con las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos y a los autores de este delito.

En el lugar también se encuentra Carabineros resguardado el sitio y el Servicio Médico Legal.

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