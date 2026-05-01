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    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos

    La edición especial será lanzada por el 250 aniversario de la independencia de EE.UU. e incluirá un retrato del mandatario, algo inédito en la historia de este documento.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos. Foto: Departamento de Estado

    Una nueva edición conmemorativa de los pasaportes de Estados Unidos incluirá la imagen del presidente Donald Trump.

    El nuevo diseño se realizará en el marco de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país norteamericano.

    Según informó The New York Times, el Departamento de Estado planea lanzar este documento especial durante el verano estadounidense, en una edición limitada y sin costo adicional para los ciudadanos que lo soliciten.

    ¿Cómo será el nuevo pasaporte?

    De acuerdo con los diseños revelados por la autoridad, el pasaporte incorporará un retrato de Trump con gesto serio, superpuesto sobre su firma en tinta dorada.

    Esta imagen estará acompañada por elementos históricos: en una de las páginas aparece sobre una reproducción de la Declaración de Independencia de 1776.

    En la siguiente página se incluye un grabado del momento de la firma de este documento histórico, detalló El País.

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos. Foto: Departamento de Estado

    El rediseño marca un quiebre respecto a versiones anteriores del documento de viaje.

    Hasta ahora, los pasaportes estadounidenses no incluían retratos presidenciales individuales –más allá de referencias a presidentes como el monte Rushmore–, por lo que la incorporación de la figura de Trump representa un cambio simbólico relevante.

    El portavoz del Departamento de Estado, Tom Piggott, señaló que estos pasaportes contarán con “ilustraciones personalizadas e imágenes mejoradas”, manteniendo al mismo tiempo los estándares de seguridad habituales.

    Sin embargo, no se ha especificado cuántos ejemplares se emitirán ni si estarán disponibles para todos los solicitantes o solo para quienes opten por esta versión.

    Otros símbolos con la marca ‘Trump’

    La inclusión del rostro del mandatario en el pasaporte se suma a otras iniciativas recientes que buscan plasmar su nombre, imagen o firma en distintos espacios oficiales.

    Entre ellas, la incorporación de su firma en futuros billetes, la emisión de monedas con su efigie y su presencia en los pases anuales de los parques nacionales.

    Según consigna The New York Times, este conjunto de medidas refleja un esfuerzo más amplio del presidente o de sus aliados por extender su marca personal en instituciones públicas de Washington y en distintos ámbitos del país.

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