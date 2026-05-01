Venezuela firma acuerdos energéticos con empresas de EE.UU. para impulsar producción de petróleo y gas

El Gobierno de Venezuela suscribió nuevos acuerdos energéticos con empresas de Estados Unidos, en una señal de fortalecimiento de la cooperación bilateral en el sector petrolero y gasífero.

Según información difundida por agencias internacionales, los convenios fueron firmados con las compañías Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding, en el marco de una agenda orientada a reactivar la producción energética del país.

Inversión y foco en la Faja del Orinoco

Los acuerdos contemplan operaciones en la Faja del Orinoco, una de las mayores reservas de crudo pesado del mundo, además de proyectos en distintos estados del país vinculados a la explotación de petróleo y gas.

Las autoridades venezolanas señalaron que estos convenios también buscan fortalecer el sistema energético nacional, incluyendo el uso de gas para la generación eléctrica y el desarrollo de nuevos campos productivos.

Asimismo, desde la delegación estadounidense se destacó que las inversiones comprometidas superarían los 2.000 millones de dólares, reflejando el interés de empresas norteamericanas por participar en el sector energético venezolano.

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Nuevo acercamiento entre Caracas y Washington

La firma de estos acuerdos se produce en un contexto de recomposición de relaciones entre ambos países, tras años de tensiones y sanciones económicas.

El acercamiento incluye la visita de autoridades estadounidenses a Caracas y la reactivación de vínculos comerciales en áreas estratégicas como energía, minería y comercio.

Desde el Ejecutivo venezolano destacaron que estos pactos representan una oportunidad para construir una relación de largo plazo basada en intereses comunes.



