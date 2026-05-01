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    De revelación de la Liga MX a un incierto futuro: la incertidumbre de Josué Ovalle tras la desaparición de Mazatlán

    El atacante tuvo una sorpresiva irrupción en el fútbol mexicano con los Cañoneros, club que desaparecerá luego de que el Atlante comprara su plaza en el certamen. El chileno, que pertenece a Limache, aún no tiene definido su porvenir.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Josué Ovalle vistiendo la camiseta del Mazatlán. Foto: @cotto_ovalle (Instagram).

    Josué Ovalle vive momentos de incertidumbre. El chileno pasó de ser la revelación en la Liga MX a tener un futuro incierto. El atacante de 25 años brilló con la camiseta de Mazatlán en su llegada al fútbol azteca, sin embargo, el club le vendió su plaza al Atlante, por lo que la institución dejará de jugar el certamen en 2026.

    La irrupción de los Cañoneros se dio en 2020, cuando el club ingresó en lugar del Monarcas Morelia. Precisamente, en dicho elenco militaban cinco futbolistas nacionales: Rodrigo Millar, Jorge Valdivia, Sebastián Vegas, Martín Rodríguez y Gonzalo Jara. Justo después se confirmó la llegada de Nicolás Díaz.

    Tras seis años en el torneo, el histórico Atlante compró su certificado de afiliación y volverá a la Liga MX luego de 12 años. Ricardo Salinas, titular del Grupo Salinas y propietario de Mazatlán, decidió salirse del proyecto y puso el equipo en venta.

    A veces a los empresarios nos toca tomar decisiones difíciles como esta. Cuando no se puede garantizar seguridad, certeza jurídica y condiciones mínimas para invertir, se termina acabando con empleos, oportunidades y proyectos que le daban vida a las ciudades“, indicó el empresario.

    El club nunca terminó por consolidarse deportivamente ni comercialmente. Es por ello que Emilio Escalante, representante del Grupo Atlante, se hizo con la plaza. Su último torneo será el Clausura 2026, mientras que todo indica que tampoco se realizará un enroque que le permita estar en la Liga Expansión, la segunda división mexicana.

    El futuro de Ovalle

    El cambio de clubes se debe a una nueva disposición de la Liga MX. El certamen ya había eliminado los descensos, hace varias temporadas. No obstante, ahora adoptó un formato basándose en la MLS, permitiendo la venta de plazas para la Primera División. Además, se sumarán dos equipos más para alcanzar los 20 clubes en el certamen, que tendrá una serie de cambios más.

    Esto permitió el regreso de Atlante y la desaparición de Mazatlán, que tiene a Ovalle como uno de sus perjudicados, ya que el histórico club azteca no tiene la obligación de continuar con los jugadores antiguos de los Cañoneros.

    El chileno acumula cinco goles y una asistencia en 12 partidos en la Liga MX. Su sorpresiva irrupción llamó la atención del medio azteca. Su pase pertenece a Deportes Limache, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2027. Eso sí, el conjunto azteca tiene la opción de compra por la mitad de su ficha.

    Se me pudo abrir el arco, lo importante acá son las estadísticas, que se miran mucho. Desde que llegué me hicieron sentir bien, me dieron la oportunidad y uno rinde gracias a la confianza”, aseguró el extremo en una entrevista con El Deportivo.

    En ese sentido, Miguel Herrera, nuevo técnico del Atlante, se refirió a la posibilidad de contar con futbolistas que pertenecen a Mazatlán: “Si bien solo se compró el certificado, me dijeron que tenemos la prioridad de elegir jugadores de Mazatlán. Nos dirán cuáles quedan libres para empezar a negociar. Hay nombres interesantes que podrían estar con nosotros“, aseguró.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLiga MXMazatlánAtlanteJosué OvalleDeportes Limache

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