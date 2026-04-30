El tenso momento entre los representantes de Palestina e Israel que marcó el desaire a Gianni Infantino en la FIFA

El desaire a Gianni Infantino de los representantes de Palestina e Israel en el Congreso de la FIFA.

Un episodio de tensión se vivió este jueves en el 76º Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá. Representantes de Palestina e Israel rechazaron estrecharse la mano tras una solicitud de Gianni Infantino.

La situación ocurrió luego de que el ente rector del fútbol informara que no adoptará medidas disciplinarias contra Israel, pese a la solicitud presentada por la Federación de Palestina (PFA) por la participación de clubes israelíes ubicados en asentamientos en Cisjordania.

Jibril Rajoub, el presidente de la PFA, intervino para cuestionar la resolución y confirmar que recurrirá al TAS. “Cisjordania no es el territorio de Israel de acuerdo con el derecho internacional”, señaló.

“Cuando las vulneraciones son sistemáticas, la respuesta debe ser proporcional. Si no, se socava la confianza, que es la base de la FIFA”, añadió. “No pedimos a la FIFA que resuelva un conflicto político, que gobierne el futbol, no que decida sobre fronteras. Pedimos que aplique sus propias normas”, complementó.

Posteriormente, el vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Israel, Basim Sheikh Sulimán, tomó la palabra para destacar la participación de ciudadanos israelíes de origen árabe en el fútbol de su país.

El momento más tenso

El momento de mayor tensión se produjo cuando Infantino invitó a Rajoub y a Sulimán al escenario e intentó que ambos se saludaran. El dirigente palestino tuvo un dialogó con el presidente de la FIFA manteniendo distancia respecto del directivo israelí, sin que se concretara el gesto.

Tras el intercambio, Infantino declaró que israelíes y palestinos “tienen los mismos derechos”.

“Trabajemos juntos, presidente Rajoub, vicepresidente Sulimán. Trabajemos para dar esperanza a la infancia”, añadió.