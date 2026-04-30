Con un ajustado calendario y una oncena copera: la calculadora de la UC para clasificar a octavos de la Libertadores

La UC activó el modo copero y celebró en Ecuador. Luego de un par de pasos en falso, contra Unión La Calera y el Clásico Universitario, se redimió en la Libertadores, una competencia tan deseada como exigente. Haciendo un buen primer tiempo, con una segunda mitad donde se puso el overol y aguantó en el epílogo, fue más que Barcelona de Guayaquil y sumó otro triunfo como visitante. Hace 15 años que los cruzados no encadenaban triunfos de visita fuera de Chile en el certamen. En 2011 ganó tres al hilo: 4-3 a Vélez, 2-0 sobre Caracas y 2-1 a Gremio.

Tras el encuentro, Daniel Garnero apuntó: “Hoy lo hicimos muy bien, como lo hicimos en Brasil”. En efecto, la Católica que se vio en la cancha del estadio Monumental Banco Pichincha (antes Isidro Romero Carbo) se pareció más a la que jugó en Belo Horizonte, con un aplicado e inteligente plan de partido, siendo eficaz en ofensiva y entrando en la refriega cuando requería soportar los embates del rival (más por desesperación).

De todas formas, el técnico mostró alguna disconformidad, sobre todo por el complemento: “No aprovechábamos las recuperaciones, había mucho espacio. Estaba el partido abierto y desaprovechamos una que otra situación”. De hecho, Justo Giani tuvo en sus pies el 3-0, cerrando un contragolpe. Luego, llegó el descuento anotado por Céliz que generó algo de incertidumbre en el final.

El once ideal de Garnero para la Copa Libertadores

Uno de los tópicos que deja el partido es que, aparentemente, Garnero encontró su oncena ideal para la Copa Libertadores. Una de las novedades fue la presencia de Sebastián Arancibia como lateral derecho. El juvenil respondió ante la exigencia. El perjudicado fue Daniel González. El DT reafirmó su confianza en la dupla de Branco Ampuero con Juan Ignacio Díaz en la zaga. En el medio, el triángulo Zuqui-Valencia-Cuevas aportó trabajo táctico, además de entrega limpia del balón. En ofensiva, tanto Clemente Montes como Justo Giani van al sacrificio por las puntas. El 11, quien retornaba tras su ausencia ante la U, fue uno de los puntos altos en la noche del miércoles.

Por contraparte, están quienes quedan en un papel secundario, a la vista de los resultados del equipo en sus dos visitas. Matías Palavecino no entró. La estructura que le ha dado resultado a Católica no contempla la presencia de un enganche. Aún así, la duda recae en el caso de que Garnero quiera plantear los partidos de local de otra manera.

¿Dónde entra Gary Medel? El Pitbull fue titular ante Boca, en un duelo donde la UC intentó batallar en el medio y no le resultó. No estuvo ante Cruzeiro, por lesión, y Jhojan Valencia ocupó el lugar en el eje, donde mejor se desempeña. En Ecuador, Medel entró en el segundo lapso, para aguantar.

Cuando Garnero sacó a Zampedri, llamó la atención que su relevo fuese Martín “Pesadilla” Gómez, quien no es un centrodelantero natural. De todas maneras, el cuerpo técnico optó por el joven argentino en lugar de Juan Francisco Rossel (cabe recordar que Diego Valencia está fuera por rotura de ligamentos). Estos casos se agregan al ya mencionado de Daniel González.

Daniel Garnero. Foto: Photosport

¿Por qué la UC es líder?

El grupo D tiene a tres elencos igualados con seis puntos: la UC, Boca Juniors y Cruzeiro. El cuadro franjeado está en el primer lugar, gracias al nuevo criterio de desempate impuesto por la Conmebol desde esta temporada. Chilenos, argentinos y brasileños tienen el mismo puntaje, triunfos en enfrentamientos directos y diferencia de gol entre ellos. Por lo tanto, se recurre al tercer criterio, que es de la mayor cantidad de goles a favor en los partidos disputados entre los tres. En ese ítem, la Católica prevalece por sobre los otros competidores con tres tantos (dos a Cruzeiro y uno a Boca).

Los xeneizes son segundos y relegan a la tienda de Minas Gerais a la tercera posición, debido a que el cuarto criterio de desempate es la mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos del grupo que integran los equipos que empaten en las posiciones. Es un sistema que, por engorroso que sea, hay que tener presente de cara a los juegos de revancha, donde se empezarán a definir los clasificados.

Precisamente, por los nuevos criterios de definición, una igualdad de los cruzados con Cruzeiro, la próxima semana en el Claro Arena, a priori no es un mal resultado, toda vez que ya quedará sobre los brasileños en el duelo directo. El duelo ante Raposa será una final por el acceso a octavos, donde toda la presión recae en los pupilos del portugués Artur Jorge. Con seis puntos de diferencia sobre Barcelona, la UC queda cerca de, a lo menos, asegurar la Copa Sudamericana. Aunque el objetivo es seguir en la Libertadores.

Si se dan resultados, el escenario más espectacular para los chilenos es asegurar su pase en el quinto partido, ante los ecuatorianos en Santiago, para así no tener que llegar a jugarse todo contra Boca, en La Bombonera, en la última jornada. Los argentinos deben visitar Ecuador y luego reciben a los brasileños, en Buenos Aires.

Calendario apretado

El mes de mayo será intenso para Garnero y compañía, al tener que competir en tres torneos distintos (y tratar de no desentonar en ninguno). Serán ocho partidos en 28 días, en los que se jugará gran parte de su futuro en la temporada.

El maratón arranca este domingo 3, visitando a Universidad de Concepción, por la Copa de la Liga. Se prevé que el DT dosifique al equipo y se vean caras nuevas, pensando en la Libertadores. Porque el miércoles 6 es el choque clave con Cruzeiro, en la precordillera. El domingo 10 volverá a jugar por la Copa de la Liga, en casa, ante Ñublense.

Los siguientes cuatro enfrentamientos pueden llegar a ser fundamentales para el equipo: visitar a Limache por la Liga de Primera (sábado 16); recibir a Barcelona por la Copa (jueves 21); chocar ante Colo Colo en el Claro Arena, por el torneo de Primera (domingo 24); y el cierre del grupo contra Boca, en Argentina (jueves 28). Cerrará el mes visitando a Huachipato, por el campeonato (domingo 31).