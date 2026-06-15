Gobierno valora acuerdo entre EE.UU. e Irán y llama a consolidar una paz duradera en Medio Oriente

El gobierno del Presidente José Antonio Kast expresó este domingo su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, calificándolo como un paso relevante para la estabilidad internacional y manifestando su expectativa de que permita avanzar hacia una solución permanente a las tensiones que han marcado a Medio Oriente durante los últimos meses.

A través de una declaración oficial publicada por la Cancillería, el Ejecutivo sostuvo que “acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán, el que constituye un avance significativo en favor de la paz, la estabilidad y la seguridad en Medio Oriente”.

Horas antes, ambas naciones anunciaron un entendimiento destinado a poner fin a las hostilidades derivadas del conflicto que se intensificó tras los ataques militares estadounidenses contra objetivos iraníes y la posterior respuesta de Teherán en distintos puntos estratégicos de la región.

En el comunicado, La Moneda manifestó además su esperanza de que el acuerdo permita abrir una nueva etapa de diálogo entre las partes involucradas.

“ Chile expresa su esperanza para que este entendimiento permita avanzar hacia soluciones definitivas y permanentes, y se garantice la paz en la región a través del diálogo y de los mecanismos pacíficos para la solución de controversias ”, señaló el Ejecutivo.

La declaración también enfatiza la importancia de los mecanismos multilaterales y del respeto a las normas internacionales como herramientas fundamentales para prevenir nuevas escaladas bélicas.

En ese sentido, el gobierno afirmó que “Chile reitera su compromiso con el respeto del derecho internacional, la diplomacia y el multilateralismo como herramientas fundamentales para la prevención y resolución pacífica de los conflictos”.