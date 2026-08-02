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    Nacional

    Delegado provincial de Malleco afirma que la evacuación por el sistema frontal en Angol fue “muy traumática”

    La autoridad indicó que la comuna podría superar la cifra de 200 viviendas anegadas por la emergencia.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen de @regimiento.husares en Instagram

    El delegado presidencial provincial de Malleco, Víctor Manoli, señaló que en Angol, comuna en la Región de La Araucanía, “hay mucha gente que no ha querido salir”, pero que están intentando que evacúen, en medio del sistema frontal.

    En el contexto del sistema frontal que golpea al país entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, la autoridad provincial en conversación con Meganoticias mostró un desborde en el sector Parque Las Rocas, en unos condominios nuevos.

    A las 15:44 horas de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó mediante mensajería SAE a evacuar el sector Las Rocas 2 por un desborde del Río Vergara.

    Previamente, a 02:04 horas, el organismo solicitó la evacuación de los sectores Villa La Arboleda y Santa Teresita, por desborde del río Rehue.

    Posteriormente, a las 15:44 horas, el organismo también solicitó la evacuación de

    Así, el delegado señaló que le pidió específicamente al Seremi de Educación que, por lo menos en Angol, se suspendieran las clases dos días, “porque aquí esto va a demorar mucho más. Las viviendas anegadas, que son al rededor de 200 o, a lo mejor, más tienen una permanencia de gente del orden de las 800 personas”.

    Imagen de @regimiento.husares en Instagram

    Según el último reporte del Senapred hay 76 personas damnificadas. Con respecto a las viviendas dañadas, el organismo registra 25 con destrucción mayor y 35 con deterioro menor.

    “La verdad es que hemos vivido una situación muy traumática de la evacuación de la gente. El ejército tuvo tres camiones que tuvieron problemas mecánicos dentro del agua”, relató Manoli.

    La autoridad también recalcó que hay un albergue dispuesto por el Municipio en el Colegio Juanita Fernández.

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