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    Detienen a sujeto por apuñalar a tres guardias de seguridad en casino de Coquimbo

    El hombre chileno de 30 años atacó con un cuchillo a los guardias al ser interceptado y conminado a abandonar el recinto. Uno se encuentra en riesgo vital.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Detienen a sujeto por apuñalar a tres guardias de seguridad en casino de Coquimbo

    Carabineros detuvo a un hombre que presuntamente apuñaló a tres guardias de seguridad al interior del casino Enjoy de Coquimbo, luego de un intento de robo durante la madrugada de este domingo.

    En concreto, el hecho ocurrió a las 04:10 horas de este domingo, cuando un hombre chileno de 30 años ingresó al recinto tras forzar una mampara de vidrio destinadas al personal. Al ser interceptado por los guardias de seguridad y conminado a abandonar el lugar, el sujeto los atacó con un cuchillo, provocándoles lesiones de diversa gravedad.

    De acuerdo a los antecedentes entregados por el jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, Rodolfo Hernández, la unidad concurrió al sitio del sujeto para realizar las diligencias investigativas para esclarecer la agresión.

    En específico, la BH y Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público realizaron la toma de declaraciones a testigos y el levantamiento de registros de cámaras de seguridad, antecedentes que fueron remitidos a la Fiscalía para el avance de la investigación.

    En cuanto a las víctimas, el fiscal Freddy Salinas detalló que “una de las personas se encuentra de mayor gravedad y está en riesgo vital, siendo intervenido en el Hospital de Coquimbo. En tanto, las otras dos personas también sufrieron heridas bastante considerables".

    El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía Coquimbo para su respectivo control de detención, el que se amplió la detención hasta el día martes con el fin de contar con mayores antecedentes para formalizar la investigación en su contra.

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