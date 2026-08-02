Fernando Díaz saca pecho tras golear a la UC: “Cada partido venimos mejorando y eso habla de un plantel convencido”

Universidad Católica sucumbió en el barro del Ester Roa. Los cruzados tuvieron uno de sus peores partidos del año y fueron goleados por Deportes Concepción, que se impuso por un contundente 3-0. El equipo de Daniel Garnero queda a 15 puntos de Colo Colo en la Liga de Primera y hoy ve peligrar incluso el segundo puesto.

En la otra vereda, los lilas son solo felicidad tras la llegada de Fernando Díaz. La victoria les permitió salir de la zona de descenso y escalar hasta la undécima posición: “Yo creo que hay una disposición absurda. Desde que llegamos, hay mucha disposición de los jugadores, del club y mucho cariño de la gente. Esa disposición de los jugadores hace que los conceptos que queríamos invocar o cambiar en algunas situaciones, fuera más rápido esa puesta a punto, por decirlo así”, aseguró el Nano una vez finalizado el encuentro.

“Cada partido venimos mejorando y eso habla de un plantel convencido. Los jugadores que han reemplazado a otros se han incorporado muy bien. Eso nos da al cuerpo técnico más variantes para ocuparlas en diferentes momentos del partido, cuando están siendo presionados, cuando están en contraataque, para atacar. Nos da más variantes y eso hace que el plantel esté absolutamente convencido de lo que estamos haciendo”, añadió el técnico de 64 años.

Díaz valoró la adaptación de sus jugadores a su trabajo: “Jugamos parecido a lo que venimos haciendo desde que llegamos, Copa Chile incluida, que nos sirvió mucho para encontrar una base y ahí incorporar algunos conceptos o cambios de comportamiento”, indicó.

También analizó el encuentro ante la UC: “Sabíamos que la Católica es un equipo que juega con mucho juego interior, con jugadores de buen pie, entonces teníamos que cerrar ese sector y aprovechar las bandas, que es el fuerte nuestro. Eso, sumado a que nuestro equipo tiene un comportamiento de transiciones muy rápidas y mucha fuerza, eso hizo la diferencia en momentos clave. Hubo paridad de fuerza, pero nosotros llevamos el partido a lo que queríamos”, cerró.

Henríquez

En tanto, Jorge Henríquez, una de las figuras del encuentro, también destacó la positiva racha del León de Collao: “Es un poco de todo, cómo lo justificamos, cómo entrenamos. Entrenamos a una cancha muy parecida a esta y nos acomoda”, comenzó señalando.

“También, la llegada del Nano nos hizo muy bien. Modificamos un par de cosas, nos entregó de confianza, nos llenó de confianza. Nos dijo que podíamos, que teníamos un gran equipo. Los muchachos que se incorporaron, también se han sumado al equipo de gran manera. Contento por cómo se dio el partido y por los tres puntos”, insistió.

También habló sobre el mal estado del terreno de juego: “Creo que es acostumbrarse a que a veces la cancha no está buena y hay que jugar igual. Por ahí, no jugar tanto por abajo, jugar más por arriba, esperar la segunda pelota. Y nada, lo otro es puro corazón y esfuerzo. En el grupo no hay ninguno que se quede o no haga el esfuerzo”, sentenció.