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    Penal, codazo y un tiro libre discutido: Diego Flores queda en el centro de la polémica en el duelo entre Concepción y la UC

    El juez generó numerosos reclamos en el cuadro precordillerano por sus polémicas determinaciones, sobre todo, en el primer tiempo, donde erró seriamente. Tampoco fue ayudado por el VAR a cargo de Piero Maza, en otra muestra del bajo nivel del arbitraje chileno bajo la gestión de Roberto Tobar.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    Penal, codazo y un tiro libre discutido: Diego Flores queda en el centro de la polémica en el duelo entre Concepción y la UC. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Otra vez el arbitraje chileno dio muestras de su bajo nivel bajo la gestión de Roberto Tobar. Esta vez fue el juez Diego Flores quien quedó en el centro de la discusión por su polémico desempeño en el partido entre Deportes Concepción y Universidad Católica, donde una serie de jugadas generaron varios cuestionamientos en el cuadro precordillerano. Al descanso, el León de Collao vencía por 2-0 a la UC, en un primer tiempo marcado por el débil cometido del árbitro del VAR a cargo de Piero Maza.

    Pese a que la cancha estaba destruida por las lluvias, Flores igualmente aprobó la realización del duelo, a pesar del pésimo estado del campo de juego, horas antes del compromiso iniciado a las 12.30 en el estadio Ester Roa Rebolledo.

    La primera acción polémica en el encuentro ocurrió apenas iniciado el partido, cuando Universidad Católica reclamó un penal sobre Cristián Cuevas, tras una patada dentro del área, luego de que rematara. Flores, quien ni siquiera vio la falta, sancionó una inexistente carga del delantero Justo Giani sobre Nicolás Araya, pero las repeticiones dejaron claro que no hubo falta sobre el arquero lila. Pese a los reclamos cruzados liderados por su capitán Fernando Zampedri, el VAR, encabezado por Piero Maza, ni siquiera intervino para una revisión en cancha. La historia del partido pudo haber sido otra.

    Flores le muestra amarilla a Cerezo. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Minutos más tarde, el juez cobró una dudosa infracción de Bernardo Cerezo en las inmediaciones del área y lo amonestó. De ese tiro libre nació la apertura de la cuenta para Concepción. Aquel cobro generó la furia de Daniel Garnero, ya que se trató de un bloqueo en el que el jugador local contactó al lateral cruzado al rematar. Evidentemente, en ningún caso era tarjeta amarilla.

    “Fue un partido que lamentablemente lo abren muy rápido, en una jugada exageradamente dudosa. El tiro libre no me pareció foul. Hubo una jugada similar un ratito antes y no la cobró”, disparó Daniel Garnero, técnico de la UC, una vez terminado el partido.

    Posteriormente, se produjo otra acción polémica dentro del área local. En una disputa sin balón, Fernando Zampedri recibió un codazo cuando se aprestaba a anticipar a Grillo. El árbitro ni siquiera vio la jugada. Para colmo, ante la evidencia de las imágenes, el VAR a cargo de Piero Maza tampoco llamó a una revisión. La acción, como mínimo, debió ser analizada por una eventual infracción penal.

    El hexagoleador del fútbol chileno le reclamó al juez del partido, ya que incluso tuvo que recibir atención médica. Pese a eso, Flores, además de no haber visto la jugada, dejó al Toro un minuto fuera de la cancha por haber requerido a los doctores.

    Sobre el cierre del primer tiempo, Flores le mostró tarjeta amarilla a Daniel Garnero por reclamos. El técnico de Universidad Católica se mostró sorprendido por la exagerada determinación. Las imágenes respaldaban su asombro. Antes ya había tenido conflictos públicos con los jueces.

    En el segundo tiempo, Flores inexplicablemente cortó un ataque de la UC. Los de la franja apuraron un tiro libre en el mediocampo, pero el juez obligó a retroceder la acción, pese a que el balón se había detenido por completo y la visita no había pedido formación de barrera.

    Por su parte, Concepción reclamó una amarilla contra el cruzado Juan Ignacio Díaz por una mano en tres cuartos de cancha. También se fueron contra el juez por una amonestación a Grillo, en un córner de la UC.

    Como ya es la tónica de todas las fechas del fútbol chileno, el arbitraje nacional nuevamente da muestras de su bajo nivel y no presenta mejorías bajo la administración de Roberto Tobar, lo que quedó demostrado con la labor de Cristian Garay en el Mundial 2026, donde dirigió apenas un partido, con varios errores que lo borraron del resto de la cita.

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