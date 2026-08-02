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    Hora de llegada, exámenes médicos y día de presentación en Colo Colo: así será la ajetreada agenda de Vozinha en Chile

    El guardameta llegará durante la tarde del domingo a Santiago. Luego tendrá un movido itinerario en sus primeros días en el país.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Hora de llegada, exámenes médicos y día de presentación en Colo Colo: así será la ajetreada agenda de Vozinha en Chile. Zhang Chen

    La espera por Vozinha está cerca de terminar. Luego de varios días de incertidumbre, el arquero de Cabo Verde ya viaja rumbo a Chile para convertirse en el nuevo refuerzo de Colo Colo. El Cacique definió la agenda de sus primeras actividades en el país.

    El portero de 40 años llegará este domingo a Santiago a las 20.30 horas aproximadamente. Tras aterrizar, saldrá del aeropuerto cerca de las 20.45 horas, donde está contemplado un saludo a la prensa.

    El africano inició su viaje desde Portugal, hizo escala en Madrid y luego abordó el vuelo con destino a Santiago. Antes de despegar publicó un mensaje en sus redes sociales: “Cargando... el próximo capítulo está en camino”.

    Vozinha fue captado en el aeropuerto por diferentes hinchas chilenos.

    Durante los últimos días existieron dudas sobre su arribo, luego de que el técnico Fernando Ortiz respondiera con un escueto “¿Sabes si llega?... Yo tampoco” al ser consultado por el estado de la operación tras el triunfo sobre Everton. Sin embargo, el arquero ya afronta el proceso previo a su incorporación oficial al plantel albo.

    La programación de Colo Colo establece que este lunes 3 de agosto, a las 07.00 horas, Vozinha se realizará los exámenes médicos en la clínica Meds. Si supera los chequeos médicos, el martes 4 de agosto tendrá su primer entrenamiento junto al plantel a las 09.30. Más tarde, a las 12.30, será presentado en la sala de prensa del estadio Monumental.

    La llegada del arquero también termina de despejar las dudas sobre su presencia en la Rio Innovation Week, evento que se desarrollará la próxima semana en Brasil. Su representante, Bernardo Vasconcelos, aseguró que el futbolista nunca comprometió su asistencia y descartó que viaje a ese país.

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