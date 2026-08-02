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    Campeón del mundo con Francia sorprende al subastar los premios de Rusia 2018: “Es mi copa y hago con ella lo que quiera”

    Benjamin Mendy decidió poner a la venta la réplica del trofeo que la FIFA le entregó a cada miembro del plantel galo tras la final ante Croacia.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Campeón con Francia subasta sus premios de Rusia 2018.

    Norteamérica 2026 volvió a confirmar que la gloria máxima a la que puede aspirar un futbolista es ser campeón del mundo. La emoción desatada de los jugadores españoles, contrastadas con el llanto absoluto de los argentinos, son una prueba más que fiel a los sentimientos que se expresan al lograr el mayor trofeo del balompié.

    Sin embargo, para algunos esto no siempre es así. Lo que puede ser un motivo de orgullo que perdura para la eternidad, para ciertos deportistas es una cuestión material. Esto ocurre con Benjamin Mendy, lateral izquierdo que formó parte del plantel de Francia en la obtención del título planetario en Rusia 2018 y que sorprendió al subastar los premios obtenidos en aquella cita planetaria.

    El jugador con pasado en Mónaco y Manchester City se asoció con Goldin, una casa estadounidense que se dedica a rematar objetos de valor. En este caso, puso a la venta la réplica que la FIFA le obsequió a cada miembro del equipo galo tras la victoria por 4-2 en la final ante Croacia. El precio rondó los US$ 62 mil.

    El monto, incluso, pudo ser mayor. Sin embargo, el trofeo no estaba en el mejor de los estados y tuvo que presentar un certificado que acreditaba su autenticidad, ya que la copa tenía una grieta en la base y signos de desgaste por su uso.

    Ante las críticas que surgieron por su decisión de desprenderse de objetos de aquella recordada consagración, el futbolista respondió sin rodeos y lanzó un desafiante mensaje. “¿Es mi copa o la de ustedes? Al final es mía, y hago con ella lo que quiera. Además, ocupaba demasiado espacio dentro del armario”, aseguró.

    En esa misma línea, Mendy agregó otro picante mensaje a los se atreven a cuestionarlo. “Por cierto, todavía tengo más títulos a la venta”, advirtió.

    Benjamin Mendy con el trofeo de campeón en Rusia 2018.

    Un historial polémico

    Pese a que posee un extenso currículo en cuanto a logros se refiere, Benjamin Mendy está alejado de la élite del fútbol mundial hace largo tiempo. En 2021, el defensor dejó atrás sus títulos de campeón de la Ligue 1 con el Mónaco y ocho trofeos con el Manchester City (entre ellos, cuatro de la Premier League), luego de que varias mujeres lo denunciaran por intento de violación y otros delitos de índole sexual.

    Tuvieron que pasar un par de años y varios juicios para que, en julio de 2023, la justicia lo absolviera de todos los cargos y pudiera concretar su retorno paulatino al fútbol profesional. El Lorient de Francia fue el primer club en abrirle las puertas por una temporada. Posteriormente registró un breve paso por el Zúrich suizo, antes de recalar en el Pogoń Szczecin de Polonia, donde firmó un vínculo hasta junio de 2027.

    Lee también:

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