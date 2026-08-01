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    Más torneos, deuda y silencio sobre el fútbol femenino: el informe enviado por la FIFA a las asociaciones sobre la FFE

    El documento de 25 páginas sostiene que la nueva empresa buscaba captar US$ 4.200 millones mediante la venta de una participación minoritaria, con un plan basado en más torneos, mayor monetización de derechos comerciales y financiamiento mediante endeudamiento. Finalmente, la propuesta fue desestimada ante el rechazo generalizado.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Más torneos, deuda y silencio sobre el fútbol femenino: el informe enviado por la FIFA a las asociaciones sobre el FFE.

    Gianni Infantino y su propuesta para crear FIFA Forward Enterprise solo sumó cuestionamientos. La FIFA envió a sus 211 asociaciones miembro un documento para promover la creación de esta compañía, que concentraría los derechos comerciales del Mundial. No obstante, este viernes, el ente rector desistió en su planificación después del rechazo generalizado.

    El objetivo de la iniciativa es captar alrededor de US$ 4.200 millones mediante la venta de una participación minoritaria de la empresa, que estaría valorada en US$ 20.000 millones.

    Según reveló The Guardian, la presentación enviada a las federaciones a mitad de semana constaba de 25 páginas, fue elaborada por JP Morgan y sostenía que el crecimiento financiero se sustentaría en una “cartera creciente de torneos y fuentes de capital de terceros y financiamiento mediante deuda”.

    El medio británico agrega que el documento planteaba aumentar la cantidad de torneos globales organizados por la FIFA, pasando de 200 a 450 por año. Otro aspecto destacado es que la propuesta buscaba “expandir y optimizar la monetización de los derechos audiovisuales”.

    Infantino. Sun Fei

    En esa línea, uno de los principales cuestionamientos que generó la iniciativa es la decisión de recurrir al endeudamiento, pese a que la FIFA dispone de reservas cercanas a US$ 4.000 millones y proyecta ingresos por alrededor de US$ 15.000 millones durante el actual ciclo financiero.

    Además, The Guardian apunta que el documento entregado a las federaciones no identifica al grupo de inversionistas, tampoco detalla los retornos esperados ni establece las condiciones de salida de la operación. También afirma que las 25 páginas de la presentación no contenían ninguna referencia al fútbol femenino.

    Durante la noche del jueves, horas antes de echar pie atrás al proyecto, la FIFA emitía un comunicado apelando a las asociaciones. "Respetamos las opiniones y preocupaciones expresadas públicamente y reafirmamos nuestro compromiso con una consulta abierta y democrática. Nuestro proceso de consulta previsto se vio interrumpido por informaciones erróneas en los medios de comunicación. Continuaremos con este proceso de consulta para garantizar que cada asamblea municipal pueda expresar su voto basándose en hechos", establecía entonces.

    “Todos tienen derecho a expresar su oposición y a solicitar aclaraciones, pero ninguna entidad puede pretender representar a las 211 federaciones mundiales. Cada federación debe tener la oportunidad de revisar la propuesta y participar en la configuración de su propio futuro. Estos son los principios democráticos de la FIFA”, añadía. Más tarde, Infantino vio caer su idea.

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