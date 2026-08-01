SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Investigan homicidio de camionero en Arica: fue baleado en la vía pública

    La víctima, de nacionalidad boliviana, fue encontrado cercano a su camión y a la orilla de la calzada con impactos balísticos en su cuerpo.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Investigan homicidio de camionero en Arica: fue baleado en la vía pública

    La Policía de Investigaciones (PDI) y Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía concurrieron a la ruta 11-CH de la comuna de Arica para investigar el homicidio por impactos balísticos de un camionero, ocurrido durante la noche del pasado viernes.

    Según preciso el fiscal Manuel González, a las 22:30 horas fueron informados sobre el conductor de un camión, de nacionalidad boliviana, que se encontraba fallecido cercano a su camión y a la orilla de la calzada con impactos balísticos en su cuerpo.

    Tras las primeras pericias, las autoridades constataron que la víctima se encontraba junto a otro sujeto arreglando un desperfecto de la máquina a un costado de la calzada.

    En ese instante se detuvo un automóvil desde el que descendieron varios sujetos portando armas de fuego, quienes amenazaron al conductor y su acompañante, sustrayéndole sus pertenencias, como su teléfono celular y billetera.

    En ese contexto la víctima intentó huir corriendo del lugar, instante en que los imputados le dispararon en varias oportunidades, lo que provocó su muerte en el lugar.

    En tanto, los individuos abordaron el vehículo y huyeron del sitio del suceso.

    La Brigada de Homicidios (BH) y personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI iniciaron las diligencias investigativas en el sitio del suceso para esclarecer el hecho.

    En tanto, el jefe de la BH, Julio Ceballo, indicó que las diligencias consisten en la fijación del lugar, recolección de evidencia balística en el sector, pericias que permitan corroborar la identidad de la persona fallecida y establecer la dinámica de los hechos.

    Lee también:

    Más sobre:Región de Arica y ParinacotaAricaPDIFiscalíaECOH

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sistema frontal en el Maule: declaran alerta roja regional por aumento de caudales y desborde de ríos en seis comunas

    Investigan homicidio de conductor que fue baleado mientras manejaba en Colina

    Cecilia Cifuentes, la carta del gobierno para reemplazar a Hermann González en el CFA

    Cuatro imputados quedan en prisión preventiva tras investigación por tráfico de drogas y asociación criminal en San Bernardo

    Corea del Sur registra récord histórico de temperatura con 42,5 °C en medio de intensa ola de calor

    La lucha palmo a palmo de LarrainVial y Credicorp por el mercado andino

    Lo más leído

    1.
    Eran funcionarios municipales y estaban esperando un hijo: identifican a pareja fallecida tras caída de árbol por sistema frontal

    Eran funcionarios municipales y estaban esperando un hijo: identifican a pareja fallecida tras caída de árbol por sistema frontal

    2.
    “¿En qué nos beneficia?”: Kaiser cuestiona al gobierno por acuerdo para reanudar relaciones consulares con Venezuela

    “¿En qué nos beneficia?”: Kaiser cuestiona al gobierno por acuerdo para reanudar relaciones consulares con Venezuela

    3.
    Contribuciones: Hacienda calcula que Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura dejarán de aportar $51 mil millones al Fondo Común Municipal

    Contribuciones: Hacienda calcula que Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura dejarán de aportar $51 mil millones al Fondo Común Municipal

    4.
    La violenta lección que dejó Coronel

    La violenta lección que dejó Coronel

    5.
    Más de 100 alcaldes piden veto presidencial a compensación por contribuciones y que recursos vayan al Fondo Común Municipal

    Más de 100 alcaldes piden veto presidencial a compensación por contribuciones y que recursos vayan al Fondo Común Municipal

    6.
    Senapred declara alerta roja en el Maule y se suma a las otras ocho vigentes en el país

    Senapred declara alerta roja en el Maule y se suma a las otras ocho vigentes en el país

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este domingo 2 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Así funciona la red de Metro este domingo 2 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Temblor hoy, domingo 2 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 2 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Investigan homicidio de conductor que fue baleado mientras manejaba en Colina
    Chile

    Investigan homicidio de conductor que fue baleado mientras manejaba en Colina

    Cuatro imputados quedan en prisión preventiva tras investigación por tráfico de drogas y asociación criminal en San Bernardo

    Así funciona la red de Metro este domingo 2 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Cecilia Cifuentes, la carta del gobierno para reemplazar a Hermann González en el CFA
    Negocios

    Cecilia Cifuentes, la carta del gobierno para reemplazar a Hermann González en el CFA

    La lucha palmo a palmo de LarrainVial y Credicorp por el mercado andino

    El reservado proyecto de los bancos para lanzar el “Pix chileno”

    Colina realizará su primer festival internacional de cine independiente con funciones gratuitas
    Tendencias

    Colina realizará su primer festival internacional de cine independiente con funciones gratuitas

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados

    Advierten lluvia fuerte en estas tres regiones hoy: podría llover hasta 280 mm en un solo día

    Alejandro Tabilo sucumbe ante Rafael Jódar y es eliminado del ATP de Washington
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo sucumbe ante Rafael Jódar y es eliminado del ATP de Washington

    Sergio Elías: “Si Chile no cumple sus compromisos internacionales, el daño deportivo y reputacional sería enorme”

    Un dominio que tambalea por primera vez: Gianni Infantino, el líder de la FIFA que puso en jaque su imperio

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara
    Tecnología

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    El fotógrafo que inmortalizó a The Strokes antes de la gloria: “Sentí como si me hubiera sacado la lotería”
    Cultura y entretención

    El fotógrafo que inmortalizó a The Strokes antes de la gloria: “Sentí como si me hubiera sacado la lotería”

    Adolfo Couve: el doble regreso de una voz única y radical de la narrativa chilena

    La vida es juego: un relato de Irene Vallejo

    Corea del Sur registra récord histórico de temperatura con 42,5 °C en medio de intensa ola de calor
    Mundo

    Corea del Sur registra récord histórico de temperatura con 42,5 °C en medio de intensa ola de calor

    Rusia se queda sin combustible: El nuevo frente que complica al Kremlin

    Lula vs. Milei: Qué hay detrás del peor choque diplomático en años entre Brasil y Argentina

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan
    Paula

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación