Investigan homicidio de camionero en Arica: fue baleado en la vía pública

La Policía de Investigaciones (PDI) y Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía concurrieron a la ruta 11-CH de la comuna de Arica para investigar el homicidio por impactos balísticos de un camionero, ocurrido durante la noche del pasado viernes.

Según preciso el fiscal Manuel González, a las 22:30 horas fueron informados sobre el conductor de un camión, de nacionalidad boliviana, que se encontraba fallecido cercano a su camión y a la orilla de la calzada con impactos balísticos en su cuerpo.

Tras las primeras pericias, las autoridades constataron que la víctima se encontraba junto a otro sujeto arreglando un desperfecto de la máquina a un costado de la calzada.

En ese instante se detuvo un automóvil desde el que descendieron varios sujetos portando armas de fuego, quienes amenazaron al conductor y su acompañante, sustrayéndole sus pertenencias, como su teléfono celular y billetera.

En ese contexto la víctima intentó huir corriendo del lugar, instante en que los imputados le dispararon en varias oportunidades, lo que provocó su muerte en el lugar.

En tanto, los individuos abordaron el vehículo y huyeron del sitio del suceso.

La Brigada de Homicidios (BH) y personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI iniciaron las diligencias investigativas en el sitio del suceso para esclarecer el hecho.