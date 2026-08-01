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    Dos detenidos pasarán a control por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin

    Los imputados, un ciudadano venezolano de 22 años y un ecuatoriano de 28, fueron detenidos mediante órdenes judiciales solicitadas por la Fiscalía Centro Norte. Ambos serán presentados durante la mañana de este sábado ante el Centro de Justicia.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Dos detenidos pasarán a control por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Dos personas arrestadas por su presunta participación en el frustrado asalto a un camión de transporte de valores registrado este viernes en el barrio Franklin pasarán a control de detención durante la mañana de este sábado.

    Según informó la Fiscalía Centro Norte, ambos fueron aprehendidos en virtud de órdenes judiciales solicitadas por el Ministerio Público y serán presentados desde las 11.00 horas, en el Centro de Justicia.

    El fiscal Felipe Olivari señaló que uno de los detenidos es un ciudadano venezolano de 22 años, quien habría participado directamente en la emboscada a los vigilantes.

    Dos detenidos pasarán a control por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “Se detiene en horas de la tarde, a raíz de una orden de detención verbal tramitada por esta Fiscalía, a un ciudadano venezolano de 22 años, que es uno de los que embosca a los guardias por detrás y que efectúa disparos con un arma de fuego”, indicó.

    El segundo detenido es un ciudadano ecuatoriano de 28 años, a quien la Fiscalía atribuye el rol de conductor del vehículo utilizado para la huida.

    “Posteriormente, ahora en horas de la noche, se detiene a un ciudadano ecuatoriano de 28 años, quien sería el conductor que los estaba esperando en un vehículo, que se encontraba concertado con ellos y que posteriormente los traslada en su huida”, agregó Olivari.

    Dos detenidos pasarán a control por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El hecho ocurrió cerca de las 10.10 horas en el sector Matadero, mientras un camión de valores realizaba la carga de dinero en un cajero automático. Durante el intento de robo se produjo un intercambio de disparos, que dejó a dos vigilantes lesionados y a una persona fallecida.

    De acuerdo con los antecedentes preliminares, el fallecido sería uno de los asaltantes y habría recibido un disparo efectuado por uno de los vigilantes. Los demás involucrados escaparon en un vehículo particular.

    Tras el ataque, el fiscal de turno de la Fiscalía Centro Norte, Sergio Ortiz, instruyó diligencias al OS-9 y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

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