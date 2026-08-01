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    El reclamo de Riquelme por el gol de O’Higgins que complicó a Boca Juniors: “Los jugadores tienen mucho que hablar”

    El presidente de los xeneizes apuntó a los futbolistas por los fallos mostrados en el duelo de revancha ante los celestes.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Este jueves Boca Juniors debió sufrir más de lo necesario para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. O’Higgins consiguió imponerse por 1-0 en el estadio El Teniente, forzando la definición a la siguiente ronda a través de los lanzamientos penales.

    Si bien el resultado permitió que los xeneizes siguieran en el camino, el presidente del Club, Juan Román Riquelme, se mostró bastante crítico con el actuar de sus futbolistas en la llave.

    Los jugadores tienen mucho que hablar porque no te pueden hacer un gol de lateral. Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien. No tiene nada que ver con lo anímico ni con la confianza. Tenemos cosas que mejorar. Mejorando esas cositas chiquitas ayer hubiésemos pasado”, comenzó señalando en un punto de prensa antes del regreso del equipo a Argentina.

    A veces se te escapan cosas importantes por distracciones muy chiquititas”, remarcó el exfutbolista.

    De todas maneras, resaltó que “era importante pasar, creo que es una manera de ir agarrando confianza”.

    Sobre lo que viene, indicó que “Tenemos muy poquito tiempo de descanso. Vamos a jugar hasta fines de agosto sin parar, cada dos o tres días. Es medio difícil. Es raro que vos encuentres un equipo que te juegue diez partidos de corrido muy bien. Nosotros tenemos técnico nuevo, va conociendo a los muchachos y está contento con el plantel que tiene”, comentó sobre el funcionamiento del equipo.

    Bareiro, Belmonte, Palacios, son jugadores demasiado importantes para nosotros. Nos está pasando que últimamente no podemos contar con todo el plantel ni al comienzo de la temporada. Desde el primer día queremos ganar todos los partidos 4 a 0 y está bien porque Boca así lo obliga, pero los rivales son complicados. Los necesitamos a todos. Son muchos partidos”, complementó.

    Por último, se refirió a la posibilidad de sumar un nuevo jugador para reforzar la zona ofensiva. “Nosotros siempre intentamos hacer lo que los entrenadores quieren. El quería un lateral derecho, un arquero, Villa cumplía las cosas que él quería como delanteros. Estábamos bastante bien hasta que nos aparecieron las molestias del alguno muchachos. Si después existe la posibilidad de prestar alguno afuera y podemos traer alguno, siempre vamos a estar disponible”, comentó.

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