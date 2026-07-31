Fernando Gago aborda la crisis de la U por el caso Sartor: “Genera mucho revuelo; no hay que hacerse el pavo”

Azul Azul vive días complejos. La formalización de Michael Clark por el caso Sartor y el hecho de que el extimonel se haya desprendido de las acciones que adqurió en 2024 causan revuelo en el CDA. Este jueves la situación fue abordada por Cecilia Pérez. “La ley es muy clara, tenemos un mandato y tenemos la voluntad y convicción de seguir trabajando adelante frente a la adversidad, que sin duda es más difícil”, dijo la presidenta de la U.

Ahora fue el turno de Fernando Gago. Si bien el técnico busca enfocarse en el ámbito deportivo, reconoce el ruido que genera el momento dirigencial. “Estoy es muy claro. Ayer la presidenta habló y dejó muy clara la situación. A mí me corresponde hablar de lo deportivo y eso es lo que siempre intenté y siempre voy a intentar”, señaló.

“Obviamente que se sabe y se genera mucho revuelo con lo que está pasando. Como diríamos en Argentina, no hay que hacerse el pavo de lo que está sucediendo. ¿Hay algo? Listo, perfecto, pero no me corresponde hablar porque no conozco. Sí me corresponde hablar de lo deportivo y eso es lo que intento hacer”, añadió.

Gago en el partido de la U ante Audax Italiano. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El entrenador sostuvo una reunión con la directiva para analizar el momento del equipo. “Yo hablo con el director deportivo, no hablo con el directorio. A partir de eso se trabaja en los refuerzos. Con Manuel (Mayo) tengo una comunicación constante y es él quien toma las decisiones de las contrataciones. Tratamos de buscar los mejores refuerzos y hasta las mejores situaciones del día a día en el club de lo futbolístico”, dio a conocer.

En esa línea, se refirió a su encuentro con la plana mayor de Universidad de Chile: “Fue una charla muy linda, porque no me había tocado conocerlos. Es gente que tiene muchos años en el fútbol, en clubes, y son charlas de fútbol. Hasta se podría decir que son esas charlas de café donde se puede hablar y opinar. Escuché situaciones de cada uno de cómo ve el fútbol y eso también está bueno para aprender”.

El estratega aseguró que su misión ahora es que el plantel se desprenda de la crisis institucional. “Hay situaciones que pueden afectar y otras que no. Nosotros tenemos bien claro que tenemos que hacer nuestro trabajo, que es ganar los partidos, tratar de jugar bien y que la gente se sienta identificada con el equipo”, enfatizó.

“El equipo tiene que contagiar a la gente y eso es lo que vamos a tratar de lograr, independientemente de lo que pasa. Acá hay algo muy claro. El fútbol es sentimiento y el hincha lo único que quiere es que su club gane, que esté bien y que esté peleando situaciones de campeonato”, remarcó Gago.